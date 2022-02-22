Как тебе такое, Илон Маск? В Китае утверждают, что в Луну врежется не их ракета
4 марта в Луну врежется "космический мусор", который сначала определили, как ракету SpaceX, а потом как китайскую ракету "Чанчжэн-3C". Но Китай заявил, что это не их ракета.
Министерство иностранных дел Китая заявило, что летящий к Луне объект, который врежется в Луну 4 марта, не имеет никакого отношения ко второй ступени ракеты "Чанчжэн-3C", которая в 2014 году доставила к нашему спутнику автоматическую лунную станцию "Чанъэ-5Т1", сообщает SpaceNews.
По словам представителя МИД КНР Вана Вэнбиня, основываясь на наблюдениях китайских ученых, верхняя ступень ракеты, которая связана с миссией "Чанъэ-5" вошла в атмосферу Земли и полностью cгорела там.
Верхняя ступень ракеты "Чанчжэн-3C" по международной классификации получила название 2014-065B. И по данным Космических сил США, она вошла в атмосферу Земли в октябре 2015 года, что по-видимому может подтвердить заявление Китая. Но представитель МИД КНР все же в своем заявлении говорил о миссии "Чанъэ-5", а не конкретно о миссии "Чанъэ-5Т1".
"Все космические программы Китая соответствуют международному праву. Мы готовы к широкому обмену информацией и сотрудничеству со всеми сторонами", — говорит Ван.
Теперь объект, который врежется в Луну 4 марта этого года приобретает статус действительно загадочного объекта.
Изначально о том, что к Луне летит верхняя ступень ракеты Falcon 9 заявил американский астроном Билл Грей, который занимается отслеживанием околоземных объектов. Этому объекту присвоили название 2015-007B, так как ракета была запущена в 2015 году, чтобы вывести в космос космический аппарат DSCOVR. Астроном также подсчитал, что обломок ракеты Илона Маска врежется в Луну на скорости 9100 км/час 4 марта в 14:25 по Киеву.
Позже Билл Грей заявил, что объект, который летит к Луне – это скорее всего другой объект, а не ракета SpaceX и ему присвоили новое название WE0913A.
Через несколько недель Билл Грей предположил, что летящим к Луне объектом может быть верхняя ступень китайской ракеты "Чанчжэн-3C", которая вывела на орбиту нашего спутника космический аппарат "Чанъэ-5Т1" в 2014 году. Этот "космический мусор" уже имел свое обозначение и назывался 2014-065B.
В Лаборатории реактивного движения NASA сделали заявление, в котором предположили, что 4 марта в Луну врежется скорее всего верхняя ступень ракеты "Чанчжэн-3C".
Данная неразбериха в определении того, что именно летит к Луне и врежется в нее в начале марта, говорит о том, что существуют проблемы с идентификацией объектов, которые находятся в глубоком космосе. По словам Билла Грея, можно с точностью определить, что за объект находится на низкой околоземной орбите, даже если он очень маленький. Но даже крупные объекты, которые находятся дальше, иногда трудно распознать, что они из себя представляют.
"Чанъэ-5Т1" – это была тестовая китайская миссия перед запуском миссии "Чанъэ-5" в 2020 году. Космический аппарат "Чанъэ-5Т1" состоял из служебного и посадочного модулей. Он кружил вокруг Луны несколько дней, а потом вернул посадочный модуль на Землю. Китай хотел проверить возможно ли вернуть посадочный модуль после его спуска на Луну и сбора материала, обратно на Землю.
После этого Китай отправил на Луну усовершенствованную версию своего космического аппарата под названием "Чанъэ-5". В результате спускаемый модуль привез на Землю 1,7 кг образцов лунной поверхности в декабре 2020 года.
Верхняя ступень ракеты "Чанчжэн-5", которая вывела в космос аппарат, через неделю после запуска вошла в атмосферу Земли над Тихим океаном. Служебный модуль миссии "Чанъэ-5" до сих пор находится на орбите Луны.