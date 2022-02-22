Как тебе такое, Илон Маск? В Китае утверждают, что в Луну врежется не их ракета

4 марта в Луну врежется "космический мусор", который сначала определили, как ракету SpaceX, а потом как китайскую ракету "Чанчжэн-3C". Но Китай заявил, что это не их ракета.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что летящий к Луне объект, который врежется в Луну 4 марта, не имеет никакого отношения ко второй ступени ракеты "Чанчжэн-3C", которая в 2014 году доставила к нашему спутнику автоматическую лунную станцию "Чанъэ-5Т1", сообщает SpaceNews.

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По словам представителя МИД КНР Вана Вэнбиня, основываясь на наблюдениях китайских ученых, верхняя ступень ракеты, которая связана с миссией "Чанъэ-5" вошла в атмосферу Земли и полностью cгорела там.

Верхняя ступень ракеты "Чанчжэн-3C" по международной классификации получила название 2014-065B. И по данным Космических сил США, она вошла в атмосферу Земли в октябре 2015 года, что по-видимому может подтвердить заявление Китая. Но представитель МИД КНР все же в своем заявлении говорил о миссии "Чанъэ-5", а не конкретно о миссии "Чанъэ-5Т1".

"Все космические программы Китая соответствуют международному праву. Мы готовы к широкому обмену информацией и сотрудничеству со всеми сторонами", — говорит Ван.

Теперь объект, который врежется в Луну 4 марта этого года приобретает статус действительно загадочного объекта.

Изначально о том, что к Луне летит верхняя ступень ракеты Falcon 9 заявил американский астроном Билл Грей, который занимается отслеживанием околоземных объектов. Этому объекту присвоили название 2015-007B, так как ракета была запущена в 2015 году, чтобы вывести в космос космический аппарат DSCOVR. Астроном также подсчитал, что обломок ракеты Илона Маска врежется в Луну на скорости 9100 км/час 4 марта в 14:25 по Киеву.

[ + – ] Астрономы предполагают, что объект упадет в экваториальной области Луны, вблизи одного из крупнейших кратеров нашего спутника – кратера Герцшпрунг (диаметр 570 км) Фото: NASA

Позже Билл Грей заявил, что объект, который летит к Луне – это скорее всего другой объект, а не ракета SpaceX и ему присвоили новое название WE0913A.

Через несколько недель Билл Грей предположил, что летящим к Луне объектом может быть верхняя ступень китайской ракеты "Чанчжэн-3C", которая вывела на орбиту нашего спутника космический аппарат "Чанъэ-5Т1" в 2014 году. Этот "космический мусор" уже имел свое обозначение и назывался 2014-065B.

В Лаборатории реактивного движения NASA сделали заявление, в котором предположили, что 4 марта в Луну врежется скорее всего верхняя ступень ракеты "Чанчжэн-3C".

Данная неразбериха в определении того, что именно летит к Луне и врежется в нее в начале марта, говорит о том, что существуют проблемы с идентификацией объектов, которые находятся в глубоком космосе. По словам Билла Грея, можно с точностью определить, что за объект находится на низкой околоземной орбите, даже если он очень маленький. Но даже крупные объекты, которые находятся дальше, иногда трудно распознать, что они из себя представляют.

[ + – ] Старт ракеты "Чанчжэн-5", несущей космический аппарат "Чанъэ-5" Фото: wikipedia

"Чанъэ-5Т1" – это была тестовая китайская миссия перед запуском миссии "Чанъэ-5" в 2020 году. Космический аппарат "Чанъэ-5Т1" состоял из служебного и посадочного модулей. Он кружил вокруг Луны несколько дней, а потом вернул посадочный модуль на Землю. Китай хотел проверить возможно ли вернуть посадочный модуль после его спуска на Луну и сбора материала, обратно на Землю.

После этого Китай отправил на Луну усовершенствованную версию своего космического аппарата под названием "Чанъэ-5". В результате спускаемый модуль привез на Землю 1,7 кг образцов лунной поверхности в декабре 2020 года.

Верхняя ступень ракеты "Чанчжэн-5", которая вывела в космос аппарат, через неделю после запуска вошла в атмосферу Земли над Тихим океаном. Служебный модуль миссии "Чанъэ-5" до сих пор находится на орбите Луны.