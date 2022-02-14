Столкновение с Луной: к спутнику может лететь не часть ракеты Илона Маска, а другой объект

Космический объект, который врежется в Луну называется WE0913A, а его рассчитанная траектория остается правильной. Он столкнется с Луной 4 марта, как и прогнозировалось.

Согласно обновленным данным от астронома Билла Грея, который написал программное обеспечение для отслеживания околоземных объектов Profect Pluto, с Луной столкнется не вторая ступень ракеты Falcon 9, а часть китайской ракеты Long March 3C. Об этом сообщает научное издание Science Alert.

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Объект назван WE0913A и он столкнется со спутником Земли 4 марта в 12:25 по всемирному времени, как и прогнозировалось до этого. Его рассчитанная траектория осталась правильной.

Неверная идентификация объекта была сделана в 2015 году, после того как ракета компании Илона Маска Space X доставила на околоземную орбиту спутник NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR). Обычно после этого ракетные ступени остаются в космосе, когда их полезная нагрузка доставлена. Они предназначены для того, чтобы сходить с орбиты и сгореть в атмосфере Земли при повторном входе.

Ступень от китайской ракеты впервые была замечена в 2015 году, изначально считалось, что это астероид. Астроном Билл Грей, обнаружил, что это часть ракеты, когда объект WE0913A прошел мимо Луны через 2 дня после миссии DSCOVR и соединил точки.

Однако, лаборатория Jet Propulsion Laboratory NASA, которая следила за космическими миссиями, заявила, что выход Falcon 9 на орбиту Луны через два дня после старта миссии DSCOVR маловероятен. Судя по траектории Falcon 9, ракета должна оказаться совсем в другой части космоса. Дальнейшие исследования показали, что основным претендентом на столкновения с Луной является часть от китайской ракеты Long March 3С. Она была запущена в рамках миссии по возвращению лунных образцов Chang'e 5-T1.

После реконструкции вероятной траектории полета китайской ракеты, Билл Грей предположил, что речь идет именно о ней.

Напомним, ранее считалось, что в Луну врежется ракета Илона Маска. Астрономы заявили, что само падение не можно будет увидеть с Земли. Это связано с тем, что событие произойдет на другой стороне земного спутника. Ракета должна упасть в экваториальной части возле большого кратера Герцшпрунг.

Кроме того, это не первый случай падения на Луну космического мусора, но все предыдущие случаи были преднамеренными. Например, ракета "Сатурн-5" в 1970 году отправила к Луне космический корабль "Аполлон-13". Ее верхнюю ступень специально направили на поверхность Луны, чтобы она там разбилась. В результате чего, удар о лунную поверхность создал небольшой кратер.