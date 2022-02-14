Зіткнення з Місяцем: до супутника може летіти не частина ракети Ілона Маска, а інший об'єкт

Космічний об'єкт, який вріжеться в Місяць, називається WE0913A, а його розрахована траєкторія залишається правильною. Він зіткнеться із Місяцем 4 березня, як і прогнозувалося.

Згідно з оновленими даними від астронома Білла Грея, який написав програмне забезпечення для відстеження навколоземних об'єктів Profect Pluto, з Місяцем зіткнеться не другий ступінь ракети Falcon 9, а частина китайської ракети Long March 3C. Про це повідомляє наукове видання Science Alert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Об'єкт названо WE0913A і він зіткнеться із супутником Землі 4 березня о 12:25 за всесвітнім часом, як і прогнозувалося до цього. Його розрахована траєкторія залишилася правильною.

Неправильна ідентифікація об'єкта була зроблена у 2015 році, після того, як ракета компанії Ілона Маска Space X доставила на навколоземну орбіту супутник NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR). Зазвичай після цього ракетні щаблі залишаються в космосі, коли їхнє корисне навантаження доставлено. Вони призначені для того, щоб сходити з орбіти та згоріти в атмосфері Землі при повторному вході.

Ступінь від китайської ракети вперше був помічений у 2015 році, спочатку вважалося, що це астероїд. Астроном Білл Грей виявив, що це частина ракети, коли об'єкт WE0913A пройшов повз Місяць через 2 дні після місії DSCOVR і з'єднав точки.

Проте лабораторія Jet Propulsion Laboratory NASA, яка стежила за космічними місіями, заявила, що вихід Falcon 9 на орбіту Місяця через два дні після старту місії DSCOVR малоймовірний. Судячи з траєкторії Falcon 9, ракета повинна бути зовсім в іншій частині космосу. Подальші дослідження показали, що основним претендентом на зіткнення з Місяцем є частина китайської ракети Long March 3С. Вона була запущена в межах місії повернення місячних зразків Chang'e 5-T1.

Після реконструкції ймовірної траєкторії польоту китайської ракети Білл Грей припустив, що йдеться саме про неї.

Нагадаємо, раніше вважалося, що в Місяць вріжеться ракета Ілона Маска. Астрономи заявили, що саме падіння не можна буде побачити із Землі. Це з тим, що подія відбудеться з іншого боку земного супутника. Ракета має впасти в екваторіальній частині біля великого кратера Герцшпрунг.

Крім того, це не перший випадок падіння на Місяць космічного сміття, але всі попередні випадки були навмисними. Наприклад, ракета "Сатурн-5" в 1970 році доставила до Місяця космічний корабель "Аполлон-13". Її верхній ступінь спеціально направили на поверхню Місяця, щоб він там розбився. Внаслідок чого удар об місячну поверхню створив невеликий кратер.