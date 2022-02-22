Як тобі таке, Ілон Маск? У Китаї стверджують, що в Місяць вріжеться не їхня ракета

4 березня в Місяць вріжеться "космічне сміття", яке спочатку визначили як ракету SpaceX, а потім як китайську ракету "Чанчжен-3C". Але Китай заявив, що це не їхня ракета.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що об'єкт, який летить до Місяця, котрий вріжеться в Місяць 4 березня, не має жодного стосунку до другого ступеня ракети "Чанчжен-3C", яка в 2014 році доставила до нашого супутника автоматичну місячну станцію "Чан'є-5Т1", повідомляє SpaceNews.

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За словами представника МЗС КНР Вана Венбіня, ґрунтуючись на спостереженнях китайських учених, верхній ступінь ракети, пов'язаний з місією "Чан'є-5", увійшов в атмосферу Землі й повністю згорів там.

Верхній ступінь ракети "Чанчжен-3C" із міжнародної класифікації отримав назву 2014-065B. І, за даними Космічних сил США, вона увійшла в атмосферу Землі в жовтні 2015 року, що може підтвердити заяву Китаю. Але представник МЗС КНР все ж таки у своїй заяві говорив про місію "Чан'є-5", а не конкретно про місію "Чан'е-5Т1".

"Усі космічні програми Китаю відповідають міжнародному праву. Ми готові до широкого обміну інформацією та співпраці з усіма сторонами", — говорить Ван.

Тепер об'єкт, який вріжеться в Місяць 4 березня цього року, набуває статусу справді загадкового об'єкта.

Спочатку про те, що до Місяця летить верхній ступінь ракети Falcon 9, заявив американський астроном Білл Грей, який займається відстеженням навколоземних об'єктів. Цьому об'єкту надали назву 2015-007B, оскільки ракета була запущена в 2015 році, щоб вивести в космос космічний апарат DSCOVR. Астроном також підрахував, що уламок ракети Ілона Маска вріжеться в Місяць на швидкості 9 100 км/год 4 березня о 14:25 за Києвом.

[ + – ] Астрономи припускають, що об'єкт впаде в екваторіальній ділянці Місяця поблизу одного з найбільших кратерів нашого супутника — кратера Герцшпрунг (діаметр 570 км). Фото: ISS

Пізніше Білл Грей заявив, що об'єкт, який летить до Місяця — це, швидше за все, інший об'єкт, а не ракета SpaceX і йому привласнили нову назву WE0913A.

Через кілька тижнів Білл Грей припустив, що об'єктом, який летить до Місяця, може бути верхній ступінь китайської ракети "Чанчжен-3C", яка вивела на орбіту нашого супутника космічний апарат "Чан'е-5Т1" у 2014 році. Це "космічне сміття" вже мало своє позначення і називалося 2014-065B.

У Лабораторії реактивного руху NASA зробили заяву, в якій припустили, що 4 березня в Місяць вріжеться швидше за все верхній щабель ракети "Чанчжен-3C".

Ця плутанина у визначенні того, що саме летить до Місяця і вріжеться в нього на початку березня, говорить про те, що існують проблеми з ідентифікацією об'єктів, що знаходяться в глибокому космосі. За словами Білла Грея, можна точно визначити, що за об'єкт знаходиться на низькій навколоземній орбіті, навіть якщо він дуже маленький. Але навіть великі об'єкти, які знаходяться далі, іноді важко розпізнати, що вони являють собою.

[ + – ] Старт ракети "Чанчжен-5", що несе космічний апарат "Чан'е-5" Фото: wikipedia

"Чан'е-5Т1" — це була тестова китайська місія перед запуском місії "Чан'е-5" у 2020 році. Космічний апарат "Чан'е-5Т1" складався зі службового та посадкового модулів. Він кружляв довкола Місяця кілька днів, а потім повернув посадковий модуль на Землю. Китай хотів перевірити чи можливо повернути посадковий модуль після його спуску на Місяць та збору матеріалу, назад на Землю.

Після цього Китай відправив на Місяць удосконалену версію свого космічного апарату під назвою "Чан'є-5". Зрештою модуль, що спускається, привіз на Землю 1,7 кг зразків місячної поверхні в грудні 2020 року.

Верхній ступінь ракети "Чанчжен-5", що вивела в космос апарат, за тиждень після запуску увійшла в атмосферу Землі над Тихим океаном. Службовий модуль місії "Чанье-5" досі знаходиться на орбіті Місяця.