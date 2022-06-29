Політ на місяць. Супутник NASA почне тестувати орбіту для майбутньої космічної станції

Нова космічна станція матиме дуже витягнуту орбіту, тому потрібно перевірити, як по ній рухатиметься космічний рукотворний об'єкт.

28 червня 2022 з космодрому в Новій Зеландії вирушила в космос ракета "Електрон" компанії Rocket Lab. На борту ракети перебуває спеціальний супутник NASA під назвою CAPSTONE, який має провести тест орбіти нової космічної станції, яка обертатиметься навколо Місяця, повідомляє New Atlas.

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[ + – ] 28 червня 2022 року з космодрому в Новій Зеландії вирушила в космос ракета "Електрон" компанії Rocket Lab. На борту ракети перебуває спеціальний супутник NASA під назвою CAPSTONE, який має провести тест орбіти нової космічної станції, яка обертатиметься навколо Місяця

У межах програми NASA під назвою Artemis агентство планує побудувати космічну станцію на орбіті Місяця, яка буде аванпостом для польотів як на супутник Землі, так і на Марс. Станція під назвою Gateway матиме дуже витягнуту орбіту і то наближатиметься, то віддалятиметься від Місяця.

Складна витягнута орбіта, яка називається гало-орбітою, дозволить станції Gateway робити оберт навколо Місяця за 6,5 дня, і під час польоту вона буде найближче до Північного полюса Місяця на відстані 1000 км, а найдалі від Південного полюса Місяця — на відстані у 70 тисяч км.

[ + – ] Один із проєктів космічної станції Gateway, яку разом із NASA будуватимуть Європейські та Японські космічні агенції Фото: Apophis

Таке розташування нової станції в космосі має кілька переваг. По-перше, екіпаж станції завжди одночасно бачитиме і Землю, і Місяць, а по-друге, отримуватиме достатню кількість сонячної енергії для своєї роботи.

У NASA створили комп'ютерні моделі траєкторії польоту майбутньої станції по витягнутій орбіті. Але невідомо, наскільки ця орбіта стабільна, і перш ніж розпочинати будівництво станції, потрібно провести тест цієї орбіти. І тут приходить на допомогу супутник CAPSTONE, який важить лише 25 кг.

[ + – ] Супутник CAPSTONE важить усього 25 кг, і він повинен перевірити попередні розрахунки щодо стабільності й надійності орбіти майбутньої космічної станції Фото: NASA

Цей супутник вирушив у космос на борту триступеневої ракети "Електрон". Третій ступінь або розгінний блок під назвою "Фотон" виведе супутник на потрібну відстань від Землі, а потім він використовуватиме власні бортові двигуни, щоб досягти навколомісячного простору. Після цього супутник вийде на розрахункову витягнуту орбіту й протягом 9 місяців перевірятиме її стабільність і надійність попередніх наземних моделювань. Сама подорож до місця призначення в супутника займе 4 місяці.

[ + – ] Сама подорож до точки призначення в супутника займе 4 місяці Фото: NASA

У NASA планують після введення в експлуатацію нової космічної станції використовувати супутник для навігаційних цілей у навколомісячному просторі. CAPSTONE працюватиме разом із орбітальним апаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, щоб визначати розташування станції та інших космічних апаратів.

Як уже писав Фокус, Китай і Росія також планують створити свою космічну станцію на орбіті Місяця до 2035 року.

Також Фокус писав про те, що NASA показало місце падіння, як вважається, китайської ракети на Місяці. Але досі не зрозуміло, чому там виявилося два кратери замість одного. Хоча американці зробили одне припущення.

Нагадуємо також, що NASA планує створити ядерну енергосистему на Місяці. І цей проєкт американці хочуть реалізувати до кінця 2020-х років.