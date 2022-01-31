Наздогнати NASA. Китай та Росія планують побудувати станцію на орбіті Місяця до 2035 року

Китай та Росія планують побудувати не лише станцію на орбіті Місяця, але й базу на її поверхні. Цей проєкт є конкурентом станції NASA під назвою Lunar Gateway.

У Китайському національному космічному управлінні підтвердили плани Китаю та Росії спільно побудувати орбітальну станцію на Місяці під назвою Міжнародна місячна дослідницька станція, а також базу на поверхні супутника Землі, де будуть розміщені кілька місяцеходів. Базову інфраструктуру планують розмістити на орбіті вже 2035 року. Ця станція стане прямим конкурентом орбітальній станції NASA Lunar Gateway, яку почнуть будувати вже 2024 року, повідомляє Daily Mail.

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За словами представників Китайського національного космічного управління, Міжнародна місячна дослідницька станція призначена для проведення багатоцільових науково-дослідних робіт. Станція працюватиме у зв'язці з місячною базою, для якої після спорудження станції на орбіті буде створена вся необхідна інфраструктура на поверхні Місяця.

Водночас, NASA зараз працює над реалізацією свого проєкту створення орбітальної станції на Місяці під назвою Lunar Gateway. Ця станція відіграє ключову роль у реалізації космічної програми NASA Артеміда. Це буде своєрідний аванпост для подальшої колонізації Місяця, а потім і Марса.

[ + – ] Так виглядатиме орбітальна місячна станція Lunar Gateway Фото: ISS

Росія та Китай мають намір завершити будівництво базової інфраструктури орбітальної станції до 2035 року, заявив заступник директора Китайського національного космічного управління Ву Яньхуа.

"Ми вітаємо участь у нашому проєкті та інших країнах", — говорить Ву Яньхуа.

Росія висловлювала зацікавленість в участі у проєкті створення Lunar Gateway, але в 2021 році Роскосмос відмовився від цієї ідеї.

Китай та Місяць

У планах Китаю відправити своїх астронавтів на Місяць вже 2030 року. Також у 2024 році почнеться запуск трьох космічних апаратів для дослідження Місяця "Чан'є-6", "Чан'е-7" та "Чан'е-8".

Чому Китаю так важливо показати свою "силу" у космосі?

Почнемо з того, що США заборонило Китаю брати участь у будівництві МКС. За 20 років існування орбітальної станції жоден китайський астронавт там не побував.

Тому у 2021 році Китай розпочав будівництво власної орбітальної станції "Тяньгун". Зараз вона складається з одного житлового модуля "Тяньхе", до якого цього року будуть приєднані ще два модулі. Китайська орбітальна станція важитиме 66 тонн, тоді як МКС важить 450 тонн.

[ + – ] Так виглядатиме китайська орбітальна станція "Тяньгун" Фото: CNSA

У вересні минулого року троє китайських астронавтів повернулися на Землю після тримісячного перебування на станції. Другий екіпаж, що складається з двох людей (чоловіка та жінки) прибув на модуль "Тяньхе" у жовтні. Там вони пробудуть до березня цього року. До речі, астронавт Ван Япін стала першою жінкою-астронавтом із Китаю, яка вийшла у відкритий космос.

Також варто згадати, що Китай реалізує успішно і свою програму на Марсі. Китайська місія "Тяньвень-1", що складається з кількох космічних апаратів, включаючи орбітальний та посадковий модулі, а також марсохід, що нині досліджує марсіанську поверхню та атмосферу Марса.