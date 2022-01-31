Угнаться за NASA. Китай и Россия планируют построить станцию на орбите Луны к 2035 году

Китай и Россия планируют построить не только станцию на орбите Луны, но и базу на ее поверхности. Этот проект является конкурентом станции NASA под названием Lunar Gateway.

В Китайском национальном космическом управлении подтвердили планы Китая и России совместно построить орбитальную станцию на Луне под названием Международная лунная исследовательская станция, а также базу на поверхности спутника Земли, в которой будут размещены несколько луноходов. Базовую инфраструктуру планируют разместить на орбите уже к 2035 году. Эта станция станет прямым конкурентом орбитальной станции NASA Lunar Gateway, которую начнут строить уже в 2024 году, сообщает Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам представителей Китайского национального космического управления, Международная лунная исследовательская станция предназначена для проведения многоцелевых научно-исследовательских работ. Станция будет работать в связке с лунной базой, для которой после постройки станции на орбите, будет создана вся необходимая инфраструктура на поверхности Луны.

В то же время NASA сейчас работает над реализацией своего проекта создания орбитальной станции на Луне под названием Lunar Gateway. Эта станция играет ключевую роль в реализации космической программы NASA "Артемида". Это будет своеобразный аванпост для последующей колонизации Луны, а потом и Марса.

[ + – ] Так будет выглядеть орбитальная лунная станция Lunar Gateway Фото: NASA

Россия и Китай намерены завершить строительство базовой инфраструктуры орбитальной станции к 2035 году, заявил заместитель директора Китайского национального космического управления Ву Яньхуа.

"Мы приветствуем участие в нашем проекте и других стран", — говорит Ву Яньхуа.

Стоит напомнить, что Россия выражала заинтересованность в участии в проекте по созданию Lunar Gateway, но в 2021 году Роскосмос отказался от этой идеи.

Китай и Луна

В планах Китая отправить своих астронавтов на Луну уже в 2030 году. Также в 2024 году начнется запуск трех космических аппаратов для исследования Луны "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8".

Почему Китаю так важно показать свою "силу" в космосе?

Начнем с того, что США запретило Китаю принимать участие в строительстве МКС. За 20 лет существования орбитальной станции ни один китайский астронавт там не побывал.

Поэтому в 2021 году Китай начал строительство собственной орбитальной станции "Тяньгун". На данный момент она состоит из одного жилого модуля "Тяньхэ", к которому в этом году будут присоединены еще два модуля. Китайская орбитальная станция будет весить 66 тонн, в то время как МКС весит 450 тонн.

[ + – ] Так будет выглядеть в конечном итоге китайская орбитальная станция "Тяньгун" Фото: CNSA

В сентябре прошлого года трое китайских астронавтов вернулись на Землю после трехмесячного пребывания на своей станции. Второй экипаж, состоящий из двух человек (мужчины и женщины) прибыл на модуль "Тяньхэ" в октябре. Там они пробудут до марта этого года. Кстати, астронавт Ван Япин стала первой женщиной-астронавтом из Китая, которая вышла в открытый космос.

Также стоит вспомнить о том, что Китай реализует успешно и свою программу на Марсе. Китайская миссия "Тяньвэнь-1", которая состоит из нескольких космических аппаратов, включая орбитальный и посадочный модули, а также марсоход, в настоящее время исследует марсианскую поверхность и атмосферу Марса.