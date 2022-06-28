Приблизился на 200 км. BepiColombo подлетел к Меркурию и сделал снимки планеты (видео)

Из 56 фотографий ученые составили видеоролик, на котором видны особенности поверхности планеты, а также один из самых больших ударных кратеров в Солнечной системе.

Космический аппарат BepiColombo во второй раз совершил очень близкий пролет вокруг Меркурия и успел сделать серию снимков. На этих фотографиях видна пустынная поверхность первой планеты от Солнца, которая испещрена кратерами. Также в кадр попал самый большой ударный кратер Меркурия и один из самых крупных подобных объектов в Солнечной системе под названием Равнина Жары, сообщает Space.

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Космический аппарат BepiColombo должен выйти на стабильную орбиту вокруг Меркурия в декабре 2025 года, чтобы изучать поверхность планеты и ее внутренний состав. Но чтобы достичь этого аппарату пришлось один раз облететь Землю, два раза облететь Венеру и уже во второй раз он облетел Меркурий. Впереди у него еще 4 близких пролета.

[ + – ] Космический аппарат BepiColombo во второй раз совершил очень близкий пролет вокруг Меркурия и успел сделать серию снимков. На этих фотографиях видна пустынная поверхность первой планеты от Солнца, которая испещрена кратерами Фото: ESA

Приблизился к Меркурию на расстояние в 200 км

Запущенный в 2018 году аппарат BepiColombo является совместной разработкой Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований. Он состоит из двух аппаратов, которые в декабре 2025 года разделятся и будут находиться на орбите первой планеты от Солнца как минимум год, присылая на Землю новые данные о Меркурии.

Как и во время первого близкого облета Меркурия в октябре 2021 года, BepiColombo приблизился к поверхности Меркурия на расстояние в 200 км. Это намного ближе, чем будут находиться на орбите планеты аппараты, из которых он состоит. Фокус уже писал о том, что в результате первого близкого пролета BepiColombo сделал первую серию фотографий Меркурия.

[ + – ] Как и во время первого близкого облета Меркурия в октябре 2021 года, BepiColombo приблизился к поверхности Меркурия на расстояние в 200 км. Это намного ближе, чем будут находится на орбите планеты аппараты, из которых он состоит Фото: ESA

56 фотографий сделаны с другого расстояния

Во время второго успешного пролета Меркурия космический аппарат использовал свои камеры с низким разрешением, чтобы сделать серию из 56 изображений планеты. Но эти фотографии аппарат сделал не с самого близкого расстояния. Например, первый снимок был сделан с расстояния в 920 км, а последний — с расстояния в 6099 км. После того, как снимки были получены на Земле, ученые из них сделали короткий видеоролик.

Снимки могли быть более высокого качества, если бы использовались камеры скрытых в основе BepiColombo двух орбитальных аппаратов. Но, эти камеры пока отключены, хотя другие приборы этих аппаратов работали и смогли получить данные о потоке солнечных частиц возле планеты, так называемом солнечном ветре. Во время пролета Меркурия аппарат смог запечатлеть на поверхности планеты разные геологические особенности, включая множество кратеров и тектонических трещин.

[ + – ] Во время второго успешного пролета Меркурия космический аппарат использовал свои камеры с низким разрешением, чтобы сделать серию из 56 изображений планеты. Но эти фотографии аппарат сделал не с самого близкого расстояния. Например, первый снимок был сделан с расстояния в 920 км, а последний — с расстояния в 6099 км Фото: ESA

Самый большой кратер Меркурия

Также в кадр попал самый большой ударный кратер Меркурия и один из самых крупных подобных объектов в Солнечной системе под названием Равнина Жары. Этот кратер имеет диаметр 1550 км и ученые считают, что он появился в результате падения астероида диаметром в 100 км. Для сравнения, астероид, который уничтожил динозавров на Земле после своего падения 66 млн лет назад, был диаметром всего 10 км.

BepiColombo — не первопроходец у Меркурия

Космический аппарат BepiColombo является всего лишь вторым в истории аппаратом, который выйдет на орбиту Меркурия и третьим, который смог сфотографировать поверхность планеты. В период с 2011 по 2015 годы на орбите Меркурия находился аппарат Messenger, который изучал магнитное поле планеты, а также лед, который находится в кратерах в полярных регионах Меркурия. Это действительно удивительно, как лед может сохранится пусть даже в затененных кратерах, но на планете с температурой поверхности в 420 градусов Цельсия. А первым земным аппаратом, который сфотографировал Меркурий был "Маринер-10", который трижды облетел планету в начале 70-х годов прошлого века.

Следующий близкий пролет BepiColombo совершит в июне 2023 года. Но в июле этого года аппарат подлетит очень близко к Солнцу.

О том, что из себя представляет Меркурий и какие задачи ученые поставили перед аппаратом BepiColombo уже подробно писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что во время пролета вокруг Венеры аппарат BepiColomb сделал несколько снимков планеты крупным планом.