200 км от планеты. Ночью космический аппарат BepiColombo нанесет короткий визит Меркурию

Это будет очень короткий визит. Аппарат движется слишком быстро, поэтому пролетит мимо планеты, но успеет сделать несколько снимков.

Гравитация Меркурия лишь немного замедлит космический аппарат, но дальнейшие пролеты в ближайшие годы позволят BepiColombo занять стабильную позицию на орбите ​​Меркурия. Это произойдет в конце 2025 года. В 2:34 по Киеву, в субботу 2 октября, аппарат приблизится к планете на расстояние в 200 километров, сообщает BBC.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

BepiColombo будет делать снимки Меркурия, но не своими научными камерами с высоким разрешением. Просто это пока невозможно. Ведь по факту BepiColombo – это два космических аппарата в одном. Одна часть разработана Европейским космическим агентством (ЕКА), другая — Японским космическим агентством (ЯКА). То, как эти два компонента были соединены для путешествия к Меркурию, закрывает объективы основных камер.

Что мы увидим на первых изображениях?

Первые изображения Меркурия будут сделаны с помощью пары контрольных или инженерных камер, установленных на внешней стороне BepiColombo. В результате на Земле получат черно-белые фотографии достаточно хорошего качества, чтобы различить на поверхности некоторые известные элементы.

[ + – ] Кратер Койпера на Меркурии. Фото: NASA

"Я думаю, мы узнаем кратер Койпера. Мы знаем, что должен увидеть аппарат, но нужно подождать. Учитывая возможности этих камер и условия освещения нельзя сказать точно, что это будет", — говорит Дэйв Ротери из Открытого университета Великобритании.

В ЕКА обещают собрать все фотографии и сделать короткое видео, которое, скорее всего, появится в понедельник.

Пока не выйдет на орбиту Меркурия, аппарат будет занят делом

Пока BepiColombo не выйдет на стабильную орбиту вокруг Меркурия в 2025 году и не разделится на два аппарата, он все равно будет собирать научные данные. В частности прибор Mercury Imaging X-ray Spectrometer или MIXS будет улавливать общий фоновый шум энергетических частиц, известных как космические лучи.

Во время первого пролета BepiColombo будет находится в орбитальном резонансе 2:3 с Меркурием. Другими словами, Меркурий трижды облетит вокруг Солнца, а космический аппарат — дважды. В июне 2022 года BepiColombo будет находиться в орбитальном резонансе 3:4 с Меркурием. Таким образом он будет замедлять свое движение и выйдет на стабильную орбиту в 2025 году, чтобы начать полноценные исследования Меркурия в 2026 году.

Чем будет заниматься BepiColombo?

[ + – ] Составляющие части космического аппарата BepiColombo. Фото: ESA

После выхода на орбиту Меркурия, два аппарата разделятся и будут выполнять разные функции.

Европейский аппарат Mercury Planetary Orbiter (MPO) предназначен для создания карты поверхности Меркурия, сбора данных о структуре и составе поверхности, а также для изучения внутренней части планеты.

Японский аппарат Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) будет изучать магнитное поле Меркурия. Он будет исследовать поведение поля и его взаимодействие с "солнечным ветром", массой частиц, которые летят от Солнца. Этот ветер взаимодействует с очень разреженной атмосферой Меркурия, сбивая атомы в хвост, уходящий далеко в космос.

Загадки горячего карлика

[ + – ] Меркурий. Фото: NASA

Ученые надеются с помощью этих аппаратов разрешить множество загадок, связанных с Меркурием.

Одна из них касается очень большого железного ядра, которое составляет 60% массы Меркурия. Наука пока не может объяснить, почему на планете только тонкий каменный слой.

"У Меркурия огромное металлическое ядро. Оно намного плотнее, чем должно быть для его размера. Мы просто не понимаем, как Меркурий стал таким, какой он есть. Cуществует много загадок, но для их разгадки и предназначен BepiColombo", — говорит Марк МакКогриан из ЕКА.

Планета Меркурий