200 км від планети. Вночі космічний апарат BepiColombo зробить короткий віхзит до Меркурія

Це буде дуже короткий візит. Апарат рухається занадто швидко, тому пролетить повз планету, але встигне зробити кілька знімків.

Гравітація Меркурія лише трохи сповільнить космічний апарат, але подальші прольоти в найближчі роки дозволять BepiColombo зайняти стабільну позицію на орбіті Меркурія. Це станеться в кінці 2025 року. О 2:34 за Києвом, у суботу 2 жовтня, апарат наблизиться до планети на відстань у 200 кілометрів, повідомляє BBC.

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BepiColombo робитиме знімки Меркурія, але не своїми науковими камерами високої роздільної здатності. Просто це поки неможливо. Адже за фактом BepiColombo — це два космічні апарати в одному. Одна частина розроблена Європейським космічним агентством (ЄКА), інша — Японським космічним агентством (ЯКА). Те, як ці два компоненти були з'єднані для подорожі до Меркурія, закриває об'єктиви основних камер.

Що ми побачимо на перших зображеннях?

Перші зображення Меркурія будуть зроблені за допомогою пари контрольних або інженерних камер, установлених на зовнішній стороні BepiColombo. У результаті на Землі отримають чорно-білі фотографії досить хорошої якості, щоб розрізнити на поверхні деякі відомі елементи.

[ + – ] Кратер Койпера на Меркурії. Фото: ISS

"Я думаю, ми впізнаємо кратер Койпера. Ми знаємо, що повинен побачити апарат, але потрібно почекати. З огляду на можливості цих камер та умови освітлення не можна сказати точно, що це буде", — говорить Дейв Ротері з Відкритого університету Великобританії.

У ЄКА обіцяють зібрати всі фотографії та зробити коротке відео, яке, швидше за все, з'явиться в понеділок.

Поки не вийде на орбіту Меркурія, апарат буде зайнятий справою

Поки BepiColombo не вийде на стабільну орбіту навколо Меркурія у 2025 році та не розділиться на два апарати, він усе одно збиратиме наукові дані. Зокрема прилад Mercury Imaging X-ray Spectrometer або MIXS вловлюватиме загальний фоновий шум енергетичних частинок, відомих як космічні промені.

Під час першого прольоту BepiColombo перебуватиме в орбітальному резонансі 2:3 із Меркурієм. Іншими словами, Меркурій тричі облетить навколо Сонця, а космічний апарат — двічі. У червні 2022 року BepiColombo перебуватиме в орбітальному резонансі 3:4 із Меркурієм. Таким чином він сповільнюватиме свій рух і вийде на стабільну орбіту у 2025 році, щоб почати повноцінні дослідження Меркурія у 2026 році.

Чим займатиметься BepiColombo?

[ + – ] Складові частини космічного апарату BepiColombo. Фото: Apophis

Після виходу на орбіту Меркурія два апарати розділяться і виконуватимуть різні функції.

Європейський апарат Mercury Planetary Orbiter (MPO) призначений для створення карти поверхні Меркурія, збору даних про структуру та склад поверхні, а також для вивчення внутрішньої частини планети.

Японський апарат Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) вивчатиме магнітне поле Меркурія. Він вивчатиме поведінку поля та його взаємодію з "сонячним вітром", масою частинок, які летять від Сонця. Цей вітер взаємодіє з дуже розрідженою атмосферою Меркурія, збиваючи атоми у хвіст, який іде далеко в космос.

Загадки гарячого карлика

[ + – ] Меркурій. Фото: ISS

Учені сподіваються за допомогою цих апаратів розв'язати безліч загадок, пов'язаних із Меркурієм.

Одна з них стосується дуже великого залізного ядра, яке становить 60% маси Меркурія. Наука поки не може пояснити, чому на планеті тільки тонкий кам'яний шар.

"У Меркурія величезне металеве ядро. Воно набагато щільніше, ніж повинно бути для його розміру. Ми просто не розуміємо, як Меркурій став таким, яким він є. Існує багато загадок, але для їх розгадки і призначений BepiColombo", — говорить Марк МакКогріан із ЄКА.

Планета Меркурій