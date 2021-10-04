Космический аппарат BepiColombo прислал на Землю свои первые снимки Меркурия (фото)

BepiColombo успешно завершил первый из шести запланированных облетов первой планеты Солнечной системы и прислал отчет.

Через три года после запуска космический аппарат BepiColombo, который является совместной разработкой Европы и Японии, "увидел" Меркурий с расстояния 200 км. Правда фотографии удалось сделать с расстояния 1000 км из-за плохого освещения, сообщает New Atlas.

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BepiColombo — это первая миссия Европейского космического агентства к Меркурию, которую европейцы осуществляют совместно с Японским космическим агентством. Как только аппарат выйдет на орбиту Меркурия в 2025 году, он разделится на два отдельных аппарата, которые находясь на орбите, будут вместе изучать структуру, магнитное поле и почти несуществующую атмосферу горячего карлика.

[ + – ] Уступ Astrolabe Rupes - это геологическая структура на поверхности Меркурия, напоминающая земные уступы обрывов. Фото: ESA

Чтобы выйти на орбиту Меркурия в 2025 году, BepiColombo должен выполнить несколько гравитационных маневров. Первый он совершил, облетая Землю в апреле 2020 года, далее были два облета Венеры в этом году, и вот первый из шести маневров аппарат совершил ночью 2 октября.

На фото видны:

350-километровый ударный кратер Рафаэль. 95-километровый ударный кратер Флобер. 130-километровый ударный кратер Боэций. 130-километровый ударный кратер Полигнот. Ударный кратер Карузо.

BepiColombo во время облета находился на расстоянии 200 километров от поверхности планеты, но из-за того, что он пролетел мимо ночной стороны ближайшей планеты к Солнцу и было очень плохое освещение, бортовые камеры сделали первые фотографии Меркурия с расстояния около 1000 километров.

На фото видны:

120-километровый ударный кратер Рудаки.

160-километровый ударный кратер Лермонтов.

Ударный кратер Калвино.

Равнины Рудаки — более гладкие части поверхности, менее изрезанные кратерами, которые находятся рядом с одноименным кратером.

Фото: ESA

На фото видны большие ударные кратеры на поверхности планеты, которые напоминают такие же на поверхности Луны. Когда два орбитальных аппарата из которых состоит BepiColombo начнут свои исследования в 2026 году, они создадут карту поверхности Меркурия и будут изучать его состав, чтобы понять, как сформировалась планета.

На фото видны:

Яркая область на поверхности Меркурия под названием Pampu Facula.

130- километровый ударный кратер Браманте.

230-километровый кратер Гайдн.

Фото: ESA

"Было очень интересно увидеть первые изображения Меркурия, сделанные BepiColombo, и понять, что мы видим", — говорит Дэвид Ротери из Открытого университета Великобритании, который работает в Европейском космическом агентстве. "Это планета, о который мы очень мало знаем, и мы с нетерпением ждем начала научной работы двух космических аппаратов в будущем".

Следующий раз BepiColombo окажется возле Меркурия 23 июня 2022 года.