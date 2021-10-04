Космічний апарат BepiColombo надіслав на Землю свої перші знімки Меркурія (фото)

BepiColombo успішно завершив перший із шести запланованих обльотів першої планети Сонячної системи та надіслав звіт.

Через три роки після запуску космічний апарат BepiColombo, який є спільною розробкою Європи та Японії, "побачив" Меркурій із відстані 200 км. Правда, фотографії вдалося зробити з відстані 1000 км через погане освітлення, повідомляє New Atlas.

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BepiColombo — це перша місія Європейського космічного агентства до Меркурія, яку європейці здійснюють спільно з Японським космічним агентством. Як тільки апарат вийде на орбіту Меркурія у 2025 році, він розділиться на два окремі апарати, які, перебуваючи на орбіті, разом вивчатимуть структуру, магнітне поле та майже неіснуючу атмосферу гарячого карлика.

[ + – ] Уступ Astrolabe Rupes — це геологічна структура на поверхні Меркурія, яка нагадує земні уступи обривів. Фото: Apophis

Щоб вийти на орбіту Меркурія у 2025 році, BepiColombo повинен виконати кілька гравітаційних маневрів. Перший він зробив, облітаючи Землю у квітні 2020 року, далі були два обльоти Венери в цьому році, і ось перший із шести маневрів апарат здійснив уночі 2 жовтня.

На фото видно:

350-кілометровий ударний кратер Рафаель. 95-кілометровий ударний кратер Флобер. 130-кілометровий ударний кратер Боецій. 130-кілометровий ударний кратер Полігнот. Ударний кратер Карузо.

BepiColombo під час обльоту перебував на відстані 200 кілометрів від поверхні планети, але через те, що він пролетів повз нічний бік найближчої планети до Сонця і було дуже погане освітлення, бортові камери зробили перші фотографії Меркурія з відстані близько 1000 кілометрів.

На фото видно:

120-кілометровий ударний кратер Рудакі.

160-кілометровий ударний кратер Лермонтов.

Ударний кратер Калвіно.

Рівнини Рудакі — більш гладкі частини поверхні, менш порізані кратерами, які розташовані поруч із однойменним кратером.

Фото: Apophis

На фото видно великі ударні кратери на поверхні планети, які нагадують такі ж на поверхні Місяця. Коли два орбітальні апарати, з яких складається BepiColombo, почнуть свої дослідження у 2026 році, вони створять карту поверхні Меркурія та вивчатимуть його склад, щоб зрозуміти, як сформувалася планета.

На фото видно:

Яскрава область на поверхні Меркурія під назвою Pampu Facula.

130- кілометровий ударний кратер Браманте.

230-кілометровий кратер Гайдн.

Фото: Apophis

"Було дуже цікаво побачити перші зображення Меркурія, зроблені BepiColombo, і зрозуміти, що ми бачимо, — говорить Девід Ротері з Відкритого університету Великобританії, який працює в Європейському космічному агентстві. — Це планета, про яку ми дуже мало знаємо, і ми з нетерпінням чекаємо початку наукової роботи двох космічних апаратів у майбутньому".

Наступний раз BepiColombo виявиться біля Меркурія 23 червня 2022 року.