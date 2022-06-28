Наблизився на 200 км. BepiColombo підлетів до Меркурія та зробив знімки планети (відео)

Із 56 фотографій вчені склали відеоролик, на якому видно особливості поверхні планети, а також один із найбільших ударних кратерів у Сонячній системі.

Космічний апарат BepiColombo вдруге здійснив дуже близький проліт навколо Меркурія та встиг зробити серію знімків. На цих фотографіях видно пустельну поверхню першої планети від Сонця, яка поцяткована кратерами. Також у кадр потрапив найбільший ударний кратер Меркурія й один із найбільших подібних об'єктів у Сонячній системі під назвою Рівнина Спеки, повідомляє Space.

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Космічний апарат BepiColombo має вийти на стабільну орбіту навколо Меркурія в грудні 2025 року, щоб вивчати поверхню планети та її внутрішній склад. Але щоб досягти цього, апарату довелося один раз облетіти Землю, двічі облетіти Венер, і вже вдруге він облетів Меркурій. Попереду в нього ще 4 близькі прольоти.

[ + – ] Космічний апарат BepiColombo вдруге здійснив дуже близький проліт навколо Меркурія та встиг зробити серію знімків. На цих фотографіях видно пустельну поверхню першої планети від Сонця, поцятковану кратерами Фото: Apophis

Наблизився до Меркурія на відстань 200 км

Запущений у 2018 році апарат BepiColombo є спільною розробкою Європейського космічного агентства та Японського агентства аерокосмічних досліджень. Він складається з двох апаратів, які в грудні 2025 року розділяться та будуть перебувати на орбіті першої планети від Сонця щонайменше рік, надсилаючи на Землю нові дані про Меркурій.

Як і під час першого близького обльоту Меркурія в жовтні 2021 року, BepiColombo наблизився до поверхні Меркурія на відстань 200 км. Це набагато ближче, ніж перебуватимуть на орбіті планети апарати, з яких він складається. Фокус уже писав про те, що в результаті першого прольоту BepiColombo зробив першу серію фотографій Меркурія.

[ + – ] Як і під час першого близького обльоту Меркурія у жовтні 2021 року, BepiColombo наблизився до поверхні Меркурія на відстань 200 км. Це набагато ближче, ніж будуть на орбіті планети апарати, з яких він складається Фото: Apophis

56 фотографій зроблено з іншої відстані

Під час другого успішного прольоту Меркурія космічний апарат використовував свої камери з низькою роздільною здатністю, щоб зробити серію з 56 зображень планети. Але ці фотографії апарат зробив не з найближчої відстані. Наприклад, перший знімок був зроблений з відстані 920 км, а останній — із відстані 6099 км. Після того, як знімки були отримані на Землі, вчені зробили короткий відеоролик.

Знімки могли бути вищої якості, якби використовувалися камери прихованих у основі BepiColombo двох орбітальних апаратів. Але ці камери поки що відключені, хоча інші прилади цих апаратів працювали та змогли отримати дані про потік сонячних частинок біля планети, так званий сонячний вітер. Під час прольоту Меркурія апарат зміг відобразити на поверхні планети різні геологічні особливості, включаючи безліч кратерів і тектонічних тріщин.

[ + – ] Під час другого успішного прольоту Меркурія космічний апарат використовував свої камери з низькою роздільною здатністю, щоб зробити серію з 56 зображень планети. Але ці фотографії апарат зробив не з найближчої відстані. Наприклад, перший знімок був зроблений із відстані 920 км, а останній — із відстані 6099 км Фото: Apophis

Найбільший кратер Меркурія

Також у кадр потрапив найбільший ударний кратер Меркурія та один із найбільших подібних об'єктів у Сонячній системі під назвою Рівнина Спеки. Цей кратер має діаметр 1550 км, і вчені вважають, що він з'явився внаслідок падіння астероїда діаметром 100 км. Для порівняння, астероїд, який знищив динозаврів на Землі після падіння 66 млн років тому, був діаметром всього 10 км.

BepiColombo — не першопрохідник у Меркурія

Космічний апарат BepiColombo є лише другим в історії апаратом, який вийде на орбіту Меркурія, і третім, який зміг сфотографувати поверхню планети. У період із 2011 по 2015 рік на орбіті Меркурія був апарат Messenger, який вивчав магнітне поле планети, а також лід, який був у кратерах полярних регіонів Меркурія. Це дійсно дивно, як лід може зберігатися нехай навіть у затінених кратерах, але на планеті з температурою поверхні 420 градусів за Цельсієм. А першим земним апаратом, який сфотографував Меркурій, був "Марінер-10", який тричі облетів планету на початку 70-х років минулого століття.

Наступний проліт BepiColombo здійснить у червні 2023 року. Але в липні цього року апарат підлетить дуже близько до Сонця.

Про те, що являє собою Меркурій і які завдання вчені поставили перед апаратом BepiColombo, вже докладно писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що під час прольоту навколо Венери апарат BepiColomb зробив кілька знімків планети великим планом.