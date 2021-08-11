На відстані 1 600 км. Орбітальний апарат зробив знімки Венери крупним планом (фото)

Цього тижня апарати BepiColombo та Solar Orbiter побачили Венеру максимально близько.

Орбітальний апарат BepiColombo зробив велике зображення Венери під час свого обльоту навколо планети. Йому необхідно зробити кілька витків навколо планети, щоб досягти своєї кінцевої мети — Меркурія. Другим космічним апаратом, який наблизився до Венери був Solar Orbiter, який вивчатиме Сонце з максимально близької відстані, повідомляє gizmodo.com.

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Орбітальний апарат BepiColombo, який є спільною розробкою Європейського космічного агентства та Японського агентства аерокосмічних досліджень, складається з двох зондів — Mercury Planetary Orbiter і Mercury Magnetospheric Orbiter.

Перший буде займатися детальним картографуванням планети, а другий вивчатиме магнітосферу Меркурія. Але для того, щоб долетіти до першої планети від Сонця, BepiColombo потрібно було зробити гравітаційний маневр навколо Венери.

Інший космічний апарат, який летить до Сонця, Solar Orbiter також знаходився в цей час поблизу, але як пройшов його проліт біля Венери вчені дізнаються найближчим часом.

[ + – ] Венера Фото: Apophis

BepiColombo зробив знімок Венери, коли вона була на відстані 1 600 км від космічного апарату. Зображення трохи обробили для підвищення контрастності. На ньому також видно антену зонда Mercury Planetary Orbiter і частину власне BepiColombo.

Орбітальний апарат BepiColombo зробив другий гравітаційний маневр навколо Венери і третій з дев'яти повних обльотів, перед його виходом на орбіту Меркурія. За даними Європейського космічного агентства, найближчу відстань на якій знаходився апарат від Венери становить майже 600 кілометрів. Це дуже близько, якщо порівнювати з тим, що Solar Orbiter наблизився до Венери на відстань понад 8 тисяч кілометрів.

Надалі BepiColombo зробить обльоти Меркурія, щоб знизити швидкість і вийти на орбіту планети. Перший обліт повинен відбутися на початку жовтня.