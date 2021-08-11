На расстоянии 1600 км. Орбитальный аппарат сделал снимки Венеры крупным планом (фото)

На этой неделе аппараты BepiColombo и Solar Orbiter увидели Венеру максимально близко.

Орбитальный аппарат BepiColombo сделал крупное изображение Венеры во время своего облета вокруг планеты. Ему необходимо сделать несколько витков вокруг планеты, чтобы достичь своей конечной цели – Меркурия. Вторым космическим аппаратом, который приблизился к Венере был Solar Orbiter, который будет изучать Солнце с максимально близкого расстояния, сообщает gizmodo.com

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Орбитальный аппарат BepiColombo, который является совместной разработкой Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований, состоит из двух зондов — Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter.

Первый будет заниматься детальным картографированием планеты, а второй будет изучать магнитосферу Меркурия. Но для того, чтобы долететь до первой планеты от Солнца, BepiColombo нужно было совершить гравитационный маневр вокруг Венеры.

Другой космический аппарат, который летит к Солнцу, Solar Orbiter также находился в это время поблизости, но как прошел его пролет возле Венеры ученые узнают в ближайшее время.

[ + – ] Венера Фото: ESA

BepiColombo сделал снимок Венеры, когда она была на расстоянии 1600 километров от космического аппарата. Изображение немного обработали для повышения контрастности. На нем также видно антенну зонда Mercury Planetary Orbiter и часть самого BepiColombo.

Орбитальный аппарат BepiColombo совершил второй гравитационный маневр вокруг Венеры и третий из девяти полных облетов, перед его выходом на орбиту Меркурия. По данным Европейского космического агентства, самое близкое расстояние на котором находился аппарат от Венеры составляет почти 600 километров. Это очень близко, если сравнивать с тем, что Solar Orbiter приблизился к Венере на расстояние более 8 тысяч километров.

В дальнейшем BepiColombo совершит облеты Меркурия, чтобы снизить скорость и выйти на орбиту планеты. Первый облет должен состоятся в начало октября.