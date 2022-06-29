Супутник виявив над Каспійським морем дуже дивну хмару: що кажуть учені

Ця невелика шарувато-купчаста хмара має складну історію формування.

Супутник NASA під назвою Terra, який займається вивченням як поверхні Землі, так і її атмосфери, особливо її забруднення, зміг сфотографувати дуже незвичайну хмару над Каспійським морем. Ця специфічна хмара має чітко окреслені межі, і в основному такі хмари утворюються над океаном, а не всередині континенту, повідомляє Space.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Учені за допомогою даних супутника Terra провели спостереження за цією незвичайною шарувато-купчастою хмарою, яка є незвичайним явищем для східноєвропейського регіону. Вчені з'ясували, як вона могла з'явитися над Каспійським морем, усередині континенту, а не над океаном, де переважно формуються хмари такого типу.

Шарувато-купчасті хмари переважно з'являються над поверхнею Землі над океаном на висоті приблизно 1,5 км. Хмара, яку сфотографував супутник Terra за допомогою свого приладу MODIS, мала чітко виражені межі, чим привернула особливу увагу вчених.

"Такі чіткі межі й така форма подібного типу хмар з'являються, коли сухе, тепле повітря, яке піднімається із суші, стикається з холоднішим вологим повітрям над океаном", — говорить Бастіан ван Діденговен із Нідерландського інституту космічних досліджень.

[ + – ] Шарувато-купчасті хмари переважно з'являються над поверхнею Землі над океаном на висоті приблизно 1,5 км. Хмара, яку сфотографував супутник Terra за допомогою свого приладу MODIS, мала чітко виражені межі, чим привернула особливу увагу вчених Фото: NASA

За словами вчених, такі шарувато-купчасті хмари дуже дивно побачити над Східною Європою, а не над океаном. Дослідники вважають, що появу цієї дивної хмари в цьому регіоні можна пояснити тим, що Каспійське море є найбільшою у світі внутрішньою водоймою.

За словами Діденговена, часто такі хмари можна побачити над океаном біля західного узбережжя Африки. А тут воно могло з'явитися через те, що тепліше й сухіше повітря, яке, можливо, прийшло з Балканського півострова зіткнулося з холоднішим і вологішим повітрям над Каспійським морем.

Уже через кілька годин після того, як появу хмари зафіксував прилад супутника Terra, вона почала розсіюватися й пізніше повністю зникла ближче до поверхні над сушею в районі Кавказьких гір.

[ + – ] Супутник Terra, який має на борту 5 наукових приладів, був запущений у космос ще в 1999 році та є одним із "найдовготриваліших" наукових супутників NASA Фото: wikipedia

Супутник Terra, який має на борту 5 наукових приладів, був запущений у космос ще в 1999 році та є одним із "найдовготриваліших" наукових супутників NASA. Однією з переваг таких тривалих місій є те, що вчені можуть відслідковувати зміни на планеті за допомогою тих самих приладів, що дає можливість отримувати максимально точні й узгоджені дані за тривалий період часу. Але цього року в NASA вже заявили, що працюватимуть над підготовкою до запуску нових супутників, які несуть на борту найсучасніше обладнання.

Як уже писав Фокус, NASA відправило в космос новий супутник, який почне тестувати орбіту для майбутньої космічної станції. Ця станція під назвою Gateway обертатиметься навколо Місяця, але до моменту будівництва вчені повинні знати, що прогнозована орбіта є стабільною та надійною.

Якщо говорити про дослідницькі космічні апарати, які націлені на вивчення інших планет, то Фокус уже писав про те, що апарат BepiColombo підлетів до Меркурія на дуже близьку відстань і зробив знімки планети.