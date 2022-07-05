Над Европой, США и Канадой заметили светящиеся в темноте облака: что говорят ученые (фото)

Необычные облака светились серебристым и ярко-синим цветом даже после захода солнца.

В некоторых частях США, Европы и Канады заметили одни из самых редких облаков на Земле. Необычные светящиеся в темноте облака последний раз наблюдались около 15 лет назад, пишет Daily Mail.

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Серебристые облака известны тем, что они светятся восхитительным голубым цветом даже после того, как солнце садится за горизонт. Именно такие облака видели жители некоторых регионов в Орегоне (США), Вашингтоне (США), Альберте (Канада), Великобритании и Дании.

По словам ученых, серебристые облака обычно появляются в мезосфере – это один из слоев атмосферы, который находится на высоте от 50 до 90 км над поверхность Земли. Это делает серебристые облака самыми высотными облаками в земной атмосфере.

Серебристые облака состоят из кристалликов льда, которые начинают светиться в сумерках, когда солнце скрылось за горизонтом, но его последние лучи все еще освещают небо.

"Это было самое яркое и захватывающее явление за последние десятилетия", – заявили в офисе Национальной метеорологической службы Сиэтла.

[ + – ] Необычные облака могут светиться серебристым и ярко-синим цветами. Фото: Daily Mail

Подобные облака, чаще всего, появляются в небе в конце весны или начале лета. Именно тогда нижние слои атмосферы становятся теплее. Атмосферная циркуляция выталкивает этот теплый воздух вверх, где он охлаждается. Водяной пар в облаках замерзает, превращаясь в кристаллы льда, который потом светятся высоко в небе.

[ + – ] Серебристые облака формируются высоко в атмосфере Земли. Фото: Daily Mail

Обычно серебристые облака имеют характерные ярко-синие и серебристые полосы, которые видны на широтах 45 и 80 градусов в северном и южном полушариях. Такое потрясающее зрелище видно даже из космоса.

Ученые предполагают, что в некоторой степени, ответственность за столь захватывающее зрелище, лежит на изменении климата. Речь идет об интенсивности природного явления и о том, что оно появляется в несвойственных ему широтах.

Также профессор из Университета Колорадо Кора Рэндалл предположила, что количество серебристых облако увеличилось из-за переизбытка водяного пара от запусков ракет.

Отмечается, что серебристые облака были впервые задокументированы после извержения вулкана Кракатау, произошедшего в середине 19 века. Вулканический пепел заполнил атмосферу Земли, создавая яркие закаты во всем мире и первые известные серебристые облака.

Сперва исследователи считали, что это связано напрямую с извержением вулкана, но серебристые облака продолжали появляться даже после того, как пепел от Кракатау осел.