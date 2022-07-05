Над Європою, США та Канадою помітили хмари, які світяться в темряві: що говорять учені (фото)

Незвичайні хмари світилися сріблястим та яскраво-синім кольором навіть після заходу сонця.

У деяких частинах США, Європи та Канади помітили одні з найрідкісніших хмар на Землі. Незвичайні хмари, що світяться в темряві, востаннє спостерігалися близько 15 років тому, пише Daily Mail.

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Сріблясті хмари відомі тим, що вони світяться блакитним кольором навіть після того, як сонце сідає за горизонт. Саме такі хмари бачили жителі деяких регіонів у Орегоні (США), Вашингтоні (США), Альберті (Канада), Великій Британії та Данії.

За словами вчених, сріблясті хмари зазвичай з'являються у мезосфері – це один із шарів атмосфери, який знаходиться на висоті від 50 до 90 км над поверхнею Землі. Це робить сріблясті хмари найвисотнішими хмарами у земній атмосфері.

Сріблясті хмари складаються з кристаликів льоду, які починають світитися в сутінках, коли сонце зникло за горизонтом, але його останні промені все ще освітлюють небо.

"Це було найяскравішим і захоплюючим явищем за останні десятиліття", — заявили в офісі Національної метеорологічної служби Сіетла.

[ + – ] Незвичайні хмари можуть світитися сріблястими та яскраво-синіми кольорами Фото: Daily Mail

Подібні хмари найчастіше з'являються в небі наприкінці весни чи на початку літа. Саме тоді нижні шари атмосфери стають теплішими. Атмосферна циркуляція виштовхує це тепле повітря вгору, де воно охолоджується. Водяна пара в хмарах замерзає, перетворюючись на кристали льоду, які потім світяться високо в небі.

[ + – ] Сріблясті хмари формуються високо в атмосфері Землі Фото: Daily Mail

Зазвичай сріблясті хмари мають характерні яскраво-сині та сріблясті смуги, які видно на широтах 45 і 80 градусів у північній і південній півкулях. Таке чудове видовище видно навіть із космосу.

Учені припускають, що певною мірою відповідальність за таке захопливе видовище лежить на зміні клімату. Йдеться про інтенсивність природного явища та про те, що воно з'являється в невластивих йому широтах.

Також професорка з Університету Колорадо Кора Рендалл припустила, що кількість сріблястих хмара збільшилася через надлишок водяної пари від запусків ракет.

Сріблясті хмари були вперше задокументовані після виверження вулкана Кракатау, що сталося в середині 19 століття. Вулканічний попіл заповнив атмосферу Землі, створюючи яскраві заходи сонця в усьому світі та перші відомі сріблясті хмари.

Спочатку дослідники вважали, що це пов'язане безпосередньо з виверженням вулкана, але сріблясті хмари продовжували з'являтися навіть після того, як попіл від Кракатау осів.