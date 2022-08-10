Инопланетяне двигают планеты, чтобы заявить о своем существовании: что говорит новая теория

Новая гипотеза говорит о том, что нужно использовать математику для того, чтобы обнаружить инопланетную цивилизацию.

Очень высокоразвитая инопланетная цивилизация может не использовать обычные сигналы в привычном нам понимании для того, чтобы объявить о своем существовании для других разумных видов в галактике. Инопланетяне могут изменять орбиты планет и перемещать их таким образом, чтобы они находились в определенной математической последовательности. Чтобы обнаружить этот внеземной разум нам нужно также использовать математику, считают американские ученые, которые предложили новую теорию поиска инопланетян, сообщает Inverse.

Ученые из Института Карнеги, США считают, что инопланетяне, а именно очень высокоразвитая цивилизация, могут перемещать планеты, чтобы изменить их орбиты в своей или же другой звездной системе.

Это не научная фантастика

"И это не научная фантастика. Уже сейчас разрабатываются проекты по изменению орбит астероидов, богатых полезными ископаемыми, с помощью гравитационных маневров (облет более крупного космического тела для достижения нужной скорости, чтобы изменить траекторию полета). Возможно инопланетяне уже смогли достичь такого уровня развития, что они могут перемещать целые планеты и таким образом, выстраивать их в определенной математической последовательности. И нам нужно только увидеть эту последовательность, которая является своеобразным сообщением от внеземного разума: "Смотрите, вот мы здесь", — говорит Мэтью Клемент из Института Карнеги, который вместе с коллегами предложит новую теорию для поиска инопланетян.

[ + – ] Ученые из Института Карнеги, США считают, что инопланетяне, а именно очень высокоразвитая цивилизация, могут перемещать планеты, чтобы изменить их орбиты в своей или же другой звездной системе Фото: BBC

Орбитальный резонанс

Теория ученых основана на орбитальном резонансе космических тел. Это ситуация, когда орбитальные периоды двух или более космических объектов соотносятся между собой как небольшие натуральные числа.

Например, за каждый оборот, который совершает спутник Юпитера Европа вокруг газового гиганта, другой спутник — Ио, совершает два оборота вокруг планеты. В тоже время Ганимед совершает 4 оборота. Это значит, что эти спутники находятся в орбитальном резонансе 4:2:1.

[ + – ] Юпитер и его спутники Ио и Европа Фото: NASA

Ученые считают, что инопланетяне могли бы использовать возможно, такой же или более сложный орбитальный резонанс, который бы свидетельствовал о их существовании и был бы своеобразным сигналом для других разумных видов в галактике.

Компьютерное моделирование показывает, что теоретически это возможно. Ученые использовали в своей модели орбитальные резонансы, соотношения в которых составляют все простые числа до 11. Также ученые использовали последовательность чисел Фибоначчи, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Например, 1,1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Моделирование показало, что такие звездные системы со специально перемещенными планетами могут существовать в течение 10 млрд лет.

Ученые считают, что возможно представления о математике у инопланетян такие же, как и у нас и они могли бы использовать математические модели для размещения планет на нужных орбитах, чтобы достичь определенного орбитального резонанса.

Как инопланетяне это могут сделать?

"Нам технически сложно представить, как инопланетная цивилизация могла бы проводить подобные манипуляции в своей или другой звездной системе. Но скорее всего, технологический уровень позволил бы ей для этого использовать, например, всю энергию звезды в звездной системе", — говорит Клемент.

[ + – ] Моделирование показало, что такие звездные системы со специально перемещенными планетами могут существовать в течении 10 млрд лет Фото: ESA

Сложности в обнаружении таких сигналов от инопланетян

Ученые считают, что обнаружение потенциальных инопланетян зависит от того, сможем ли мы расшифровать такие сообщения от них. Также важно учитывать тот факт, что такой сигнал в виде определенного размещения планет, может существовать намного дольше, чем существует сама цивилизация, которая провела эти планетные манипуляции.

"Наше моделирование предполагает, что именно последовательность чисел Фибоначчи, если она зашифрована в размещении планет, может быть идеальным указателем на существование внеземного разума", — говорит Клемент.

"Мы считаем, что при поиске такой математической формулы, закодированной в орбитальном резонансе планет, нужно сначала обращать внимание на самые далекие планеты от своей звезды. Ведь инопланетяне скорее всего, подумали о будущем и о том, что звезда может в конце своей эволюции значительно увеличиться и поглотить близкие к ней планеты. А значит более крупные планеты могут стать маяком для обнаружения инопланетян", — говорит Клемент.

Но с другой стороны, нужно учитывать тот факт, что период вращения самых далеких планет вокруг своей звезды может составлять и 100 лет. Поэтому, чтобы обнаружить нужный орбитальный резонанс с современными технологиями потребуются многие десятилетия, а может и столетия, говорят ученые.

Как уже писал Фокус еще одна теория говорит о том, что Солнце может транслировать инопланетные послания и осталось их только принять.