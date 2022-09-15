"Мы видим их повсюду": украинские ученые заявили, что заметили множество НЛО над Киевом (фото)

Ученые сообщили, что неопознанные объекты, которые они выявили в небе, нельзя было заметить невооруженным глазом. Они двигались настолько быстро, что их могло зафиксировать лишь спецоборудование.

Related video

Ученые из Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук (НАН) Украины заявили, что не единожды замечали над Киевом и областью неопознанные летающие объекты (НЛО). Исследователи обнаружили многочисленные НЛО с двух станций наблюдения за метеорами в Киеве и селе Винаровка. Соответствующие данные приводятся в статье под названием "Феномен в неопознанной местности I. Наблюдения за событиями".

"Мы видим их повсюду. Мы наблюдаем значительное количество объектов, природа которых неясна", — сказано в статье.

Сообщается, что фиксировались как одинокие как объекты, так и группы НЛО. При этом в статье описывается два разных типа НЛО. Их назвали "космическими" и "фантомными".

Так, в статье "космическим" называют светящийся объект, который кажется ярче фона неба. А вот "фантомным" называют объект с совершенно черным телом, которое поглощает попадающее на него излучение.

При этом ученые написали, что ученые фиксировали объекты, которые двигались с чрезвычайно высокой скоростью. Их можно было выявить лишь при помощи специального оборудования.

[ + – ] НЛО над Киевом [ + – ] НЛО над Киевом [ + – ] "Фантомный" объект был зафиксирован специальной камерой на фоне Луны.

"Чтобы распознать событие, требуется четыре десятых секунды. Обычные фото и видеозаписи также не зафиксируют НЛО. Чтобы обнаружить НВЯ [неопознанное воздушное явление], нужно точно настроить оборудование: выдержку, частоту кадров и динамический диапазон", — написано в статье.

Исследователи утверждают, что использовали цветные видеокамеры с точно настроенной скоростью затвора, частотой кадров и дальностью, расположенные на двух станциях наблюдения за метеорами.

В статье не говорится, что это могут быть за объекты.

Ранее Фокус сообщал, что у ВМС США есть много секретных видео НЛО, но их нельзя показывать. Точное количество видеороликов с НЛО неизвестно. Также нет данных, что именно на них изображено.

Еще напомним, что появилась самая четкая фотография НЛО. Одни считают, что это настоящий снимок НЛО, другие утверждают, что это секретный американский самолет, а третьи полагают, что это просто отражение камня в воде.