Инопланетный корабль или комета: вокруг межзвездного объекта Оумуамуа разгорается новый скандал

Физик Ави Леб продолжает настаивать на том, что Оумуамуа был обломком космического корабля, хотя очередное исследование говорит об обратном.

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Ави Леб из Гарвардского университета еще в прошлом году предположил, что загадочный объект под названием Оумуамуа, который посетил Солнечную систему 5 лет назад, является космическим кораблем инопланетян. Новое исследование ученых отвергает это утверждение, но американский физик продолжает отстаивать свою точку зрения, пишет Futurism.

Еще в 2021 году профессор Гарвардского университета Ави Леб выдвинул противоречивую теорию о том, что таинственный объект, который пронесся через Солнечную систему с огромной скоростью в 2017 году, является не чем иным как инопланетным космическим кораблем. Данное утверждение вызвало бурные споры в научном сообществе, которые продолжаются до сих пор.

Согласно теории Леба, Оумуамуа был космическим кораблем со световым парусом, который позволял этому объекту использовать излучение Солнца для быстрого движения.

Международная группа ученых, которую возглавил Шанфей Лю из Университета Сунь Ятсена в Чжухае, Китай, опубликовали недавно новое исследование. В нем говорится, что этот загадочный объект скорее всего не имел светового паруса, который помогал ему двигаться, то есть такая возможность крайне маловероятна. Но Ави Леб не согласен с этим утверждением и считает, что группа ученых упустила из виду несколько важных моментов.

[ + – ] Согласно теории Леба, Оумуамуа был космическим кораблем со световым парусом, который позволял этому объекту использовать излучение Солнца для быстрого движения Фото: Futurism

По словам Шанфей Лю, если бы у Оумуамуа был световой парус, то он имел бы большую плоскую поверхность, которая отражала бы больше света, чем то количество света, которое наблюдалось исходящим от таинственного объекта. По словам китайского ученого, если бы это был световой парус, то изменение яркости объекта было бы намного больше. Но Леб утверждает, что световой парус не обязательно должен быть плоским. Физик считает, что этот парус мог иметь совсем другую форму и мог отражать свет совсем по-другому.

Некоторые ученые считают, что у Оумуамуа, если это космический корабль, то у него должен быть световой парус, потому как это лучший способ набрать такую большую скорость по мере накопления солнечного света. По словам Дэвида Шпехта из Манчестерского университета, нельзя с уверенностью предполагать, что инопланетяне будут использовать тот же подход к проектированию космических кораблей, что и мы.

Приводя новые аргументы в свою пользу, Леб предположил в ответ на новое исследование, что Оумуамуа мог не иметь светового паруса, а сам он был поверхностным слоем, который оторвался от более крупного инопланетного объекта. Другими словами, Оумуамуа, по словам Леба, был частью космического корабля инопланетян, который попал в Солнечную систему.

[ + – ] Приводя новые аргументы в свою пользу, Леб предположил в ответ на новое исследование, что Оумуамуа мог не иметь светового паруса, а сам он был поверхностным слоем, который оторвался от более крупного инопланетного объекта Фото: Futurism

В то же время Шанфэй Лю не может объяснить того, как Оумуамуа развил такую высокую скорость, если у него не было паруса и, если на самом деле, он не является инопланетным космическим кораблем. Может быть этот объект подобно комете выпускал газ, как это делают кометы, который помогал ему набрать необходимую скорость, считают авторы нового исследования.

К сожалению, очень редко можно встретить межзвездный объект, подобный Оумуамуа. Но Шанфей Лю считает, что только большое количество наблюдений в будущем поможет раскрыть загадку этого таинственного объекта.

Пока что у ученых нет достаточного количества данных, чтобы точно сказать, что из себя представляет Оумуамуа. Но Ави Леб все продолжает настаивать на его искусственном происхождении и принадлежности к технологиям инопланетян.

Как уже писал Фокус, Ави Леб планирует найти обломки космического корабля инопланетян на дне Тихого океана, но эксперты озадачены таким решением ученого.

Также Фокус писал о том, что украинские ученые заявили, что они заметили множество НЛО над Киевом.