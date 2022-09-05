Эксперты озадачены тем, что ученый из Гарварда ищет инопланетные обломки в океане

В поисках внеземного разума ученые устремляют свои взгляды в космос. Но один ученый считает, что нам следует исследовать дно Тихого океана, чтобы их найти.

Физик Ави Леб из Гарвардского университета уже неоднократно отличался тем, что делал громкие и достаточно смелые заявления о существовании внеземного разума. Его гипотезы удивляют научное сообщество и это касается его теории о том, что первый межзвездный объект, который упал на Земле в 2014 году имеет искусственное происхождение. В частности, ученый считает, что это был не обычный метеорит, а обломок космического корабля инопланетян. И его нужно обязательно найти на дне Тихого океана. Но эксперты озадачены таким стремлением найти созданный потенциальными инопланетянами объект на Земле и активно подвергают критике это решение, пишет Futurism.

Как уже писал Фокус, Ави Леб активно призывает научное сообщество более серьезно отнестись к существованию внеземного разума и даже заявил о том, что будет прилагать все усилия, чтобы доказать его существование.

О том, что упавший в 2014 году метеорит, который назвали первым межзвездным объектов нашей Солнечной системе, может быть, по мнению Леба, обломком космического корабля инопланетян, Фокус также писал.

Речь идет о межзвездном объекте, который получил название CNEOS 2014-01-08 и упал в Тихий океан в 2014 году. Считается, что этот метеорит, диаметром в 45 см, летел со скоростью более чем 90 тысяч км/час и распался кусочки, которые лежат на дне Тихого океана.

[ + – ] Физик Ави Леб из Гарвардского университета уже неоднократно отличался тем, что делал громкие и достаточно смелые заявления о существовании внеземного разума. Его гипотезы удивляют научное сообщество и это касается его теории о том, что первый межзвездный объект, который упал на Земле в 2014 году имеет искусственное происхождение Фото: Live Science

Что касается того, является ли этот метеорит межзвездным объектом, ученые спорят до сих пор. Но Ави Леб настаивает на том, что этот объект прибыл не из Солнечной системы, был первым в своем роде и может иметь искусственное происхождение. Свои предположения ученый строит в том числе на огромной скорости движения объекта к Земле.

Физик заявляет, что, по его мнению, этот объект намного прочнее, чем обычный метеорит, состоящий из железа. Секретные документы военных США подтверждают теорию Леба о том, что это был все же межзвездный объект, как уже писал Фокус. Но там говорится именно о метеорите, а не о чем-то другом. Большинство ученых настаивают на том, что метеорит не имеет никакого отношения к инопланетянам, даже если он прибыл из другой звездной системы.

По словам Стива Деша из Университета штата Аризона, очень трудно вычислить точную скорость полета такого объекта. Таким образом главный фактор, указывающий на межзвездное происхождение объекта, на котором строится теория Леба, Деш подвергает сомнению.

По словам астрофизика Итана Сигела, гипотеза о том, что этот объект имеет отношение к инопланетянам не терпит никакой критики и является не просто неправдоподобной, а пародией на научно обоснованную теорию.

Но, похоже никакая критика не волнует Ави Леба, который планирует собрать чуть больше, чем полтора миллиона долларов, чтобы обнаружить обломки, как он считает, инопланетного объекта на дне Тихого океана. Подробно об этой миссии Фокус уже писал.

"Самый идеальный результат наших поисков состоит в том, что мы сможет обнаружить не только обломки межзвездного объекта, но и части передового технологического устройства. Это может быть что-то похожее на iPhone сотой версии. Я бы с удовольствием нажал кнопку на таком устройстве", — говорит Леб.