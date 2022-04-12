Секретные материалы ВВС США: в 2014 году на Землю упал первый межзвездный объект

Согласно опубликованному сообщению Космического командования ВВС США, огненный шар, который пролетел в небе над Папуа-Новой Гвинеей 7 лет назад, был объектом из другой звездной системы.

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Еще в 2019 году ученые из Гарвардского университета в своем исследовании пришли к выводу, что метеорит, который вошел в атмосферу Земли 8 января 2014 года был объектом, который прибыл извне Солнечной системы. Только сейчас в своем обнародованном сообщении Космического командования ВВС США были официально подтверждены выводы исследователей из Гарварда, сообщает ScienceAlert.

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В исследовании ученых говорилось, что метеорит диаметром 45 см вошел в атмосферу Земли и сгорел там после того, как преодолел огромное расстояние через Солнечную систему. Он летел к нашей планете со скоростью, которая значительно превышает скорость метеоритов в нашей звездной системе – 210 тысяч км/час.

Космический камень из другой системы

Амир Сирадж из Гарвардского университета еще в 2019 году утверждал, что скорость метеорита и траектория его орбиты являются почти 100% доказательством того, что этот космический камень возник за пределами Солнечной системы.

"Я считаю, что он прибыл к нам из далекой планетарной или звездной системы, которая находится в тонком диске нашей галактики", — говорит Сирадж.

Фото: ScienceAlert

Но это исследование ученых из Гарварда никогда не публиковалось и не было широко доступным. Причина в том, что исследователям нужны былы дополнительные данные для проверки своей гипотезы, которые правительство США считало секретной информацией.

Через 7 лет пришло подтверждение выводов ученых

Теперь же Космическое командование ВВС США в своем сообщении заявило, что данные ученых из Гарварда являются наиболее точными для того, чтобы признать, что космический объект, который взорвался в атмосфере Земли еще в 2014 году, является межзвездным объектом. В сообщении Космического командования сказано, что этот метеорит является первым подтвержденным межзвездным объектом, который когда-либо регистрировали в Солнечной системе.

Это означает, что известный межзвездный объект Оумуамуа, который обнаружили в 2017 году уже не первый в своем роде. По данным NASA, этот объект в отличие от метеорита обнаружили далеко от Земли, а во-вторых он уже летит прочь из нашей Солнечной системы.

Фото: Forbes

"Я все еще хочу опубликовать свое исследование 2019 года, чтобы эта информация стала достоянием общественности. Также необходимо продолжить исследование. Поскольку метеорит взорвался над южной частью Тихого океана, то возможно его обломки до сих пор лежат на дне. Я считаю, что нужно организовать экспедицию по их поиску", — говорит Сирадж.

Напоминаем ,что ученые предлагают отправить уже через несколько лет космический аппарат к объекту Оумуамуа, чтобы выяснить, что он из себя представляет на самом деле.

Одна из теорий происхождения межзвездного объекта Оумуамуа говорит о том, что он прибыл к нам из созвездия Лиры и может быть световым парусом инопланетян. Также существует теория, что этот сигарообразный объект, может быть исследовательским космическим аппаратом внеземной цивилизации.