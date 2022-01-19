Проект "Лира": когда начнется 22-летний полет к загадочному объекту Оумуамуа

Ученые предлагают отправить космический зонд на исследование, возможно, инопланетного объекта уже в этом десятилетии.

Оумуамуа – это первый межзвездный объект, который заметили астрономы в нашей Солнечной системе еще в 2017 году. С тех пор выдвигались десятки теорий его происхождения и того, что этот объект из себя представляет на самом деле. Ученые выдвигали гипотезы, что это астероид, комета, осколок планеты, космический айсберг, корабль инопланетян или их исследовательский зонд. Чтобы выяснить, что такое Оумуамуа на самом деле ученые из Корнеллского университета, США, предлагают отправить к нему космический зонд уже в 2028 году, сообщает Forbes.

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Межзвездный объект под названием 1I/Оумуамуа, который прилетел в Солнечную систему до сих пор не дает покоя астрономам. Что же это на самом деле? Еще в 2017 году, когда его обнаружили, ученые предположили, что он двигается слишком быстро, чтобы быть астероидом и не оставляет следы из обломков, чтобы быть кометой. Выдвигались и другие неординарные теории происхождения Оумуамуа и того, чем он является. Но сейчас этот межзвездный объект находится вне досягаемости земных телескопов, и единственным способом узнать о нем правду является отправка космической миссии к 1I/Оумуамуа.

[ + – ] Фотография 1I/Оумуамуа, сделанная с помощью 4,2-метрового Телескопа Уильяма Гершеля на Канарских островах 28 октября 2017 года Фото: wikipedia

Данную миссию в своей статье ученые из Корнеллского университета назвали проект "Лира". В рамках проекта к загадочному объекту нужно отправить космический аппарат, который и выяснит так ли необычен Оумуамуа, каким его считают на Земле.

"Теории, касательно того, что из себя представляет Оумуамуа, сводятся к тому, что это либо водородный айсберг, либо азотный, или инопланетный солнечный парус, или даже фрагменты разрушенной планеты и так далее", — пишут в своей статье американские ученые.

Когда состоится полет к Оумуамуа?

Ученые из Корнеллского университета предлагают отправить космический аппарат на изучение таинственного межзвездного объекта уже в феврале 2028 года. Изначально корабль должен воспользоваться гравитационной помощью, то есть осуществить облеты для набора большей скорости, Земли, Венеры и Юпитера. После завершения этих гравитационных маневров аппарат по планам достигнет Оумуамуа в 2050-2054 году. То есть теоретически его полет займет минимум 22 года.

[ + – ] Объект Оумуамуа. Иллюстрация Фото: ESO

Эта попытка теоретически описать полет к Оумуамуа не нова. Ранее ученые уже предлагали полететь туда с помощью маневра Оберта вокруг Солнца. Это, когда космический аппарат падает в гравитационный колодец и при падении использует свои двигатели для увеличения ускорения. Недостаток этого метода состоит в том, что для защиты аппарата от Солнца нужен огромный и мощный отражающий экран.

Но в проекте "Лира" ученые также предлагают использовать маневр Оберта, правда осуществить его вокруг Юпитера. Авторы статьи утверждают, что переносить дату запуска нельзя, ведь возможность запуска к Оумуамуа очень ограничена.

[ + – ] Изображение межзвездной кометы 2I/Борисова, полученное телескопом "Хаббл", октябрь 2019 Фото: wikipedia

Конечно, можно подождать и, возможно в Солнечную систему прилетит другой подобный объект. Так, например, случилось со вторым обнаруженным в 2019 году в Солнечной системе межзвездным объектом — 2I/Борисова. Это оказалась межзвездная комета.

Но авторы статьи пишут, что такого объекта как Оумуамуа может и не появитmся больше в пределах Солнечной системы. Поэтому откладывать полет нельзя, говорят ученые.