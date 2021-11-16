Следующая версия – инопланетяне. Исследование показало, что Оумуамуа не был азотным айсбергом

Исследователи объясняли странное ускорение межзвездного объекта таянием азотного льда, но теперь эта теория опровергнута.

В октябре 2017 года телескоп Pan-STARRS впервые зафиксировал неизвестный межзвездный объект сигарообразной формы, посетивший нашу Солнечную систему. С тех пор исследователи выдвигали самые разные гипотезы его происхождения, пишет Republic World.

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Название "Оумуамуа" в переводе с гавайского, означает "разведчик" или "посланник издалека". Межзвездный гость снова стал горячей темой для обсуждений, поскольку новая группа ученых из Гарвардского университета заявила, что Оумуамуа не был азотным айсбергом, как описывали предыдущие эксперты.

Гипотеза про азотный айсберг

В марте 2021 года астрофизики из Университета штата Аризона Алан Джексон и Стивен Деш заявили, что Оумуамуа представляет собой кусок азотного льда.

Первоначально ученые были озадачены скоростью, с которой двигался объект (87,3 км/с), и не смогли выяснить, как гравитационное притяжение Солнца не повлияло на него, когда он покидал нашу Солнечную систему.

Джексон и Деш объяснили это странное явление тем, что межзвездный объект двигался благодаря азоту, который испарялся по всей его поверхности под воздействием солнечного тепла.

Однако что сбило с толку многих ученых, так это то, что, несмотря на свои размеры, от 400 до 800 м в длину и от 35 до 167 м в ширину, космический объект вытянутой формы смог поддерживать такую скорость.

Фото: European Southern Observatory Follow/flickr

Новое исследование

В своем новом исследовании гарвардские астрофизики Амир Сирадж и Ави Леб опровергли вышеупомянутую гипотезу. Как заявили ученые, то количество азота, которое имеется во Вселенной — недостаточно, чтобы создать объект, подобный Оумуамуа.

В новом исследовании говорится, что чистый азот встречается крайне редко и был обнаружен только на Плутоне, да и то всего лишь 0,5% от его общей массы.

Более того, даже если бы ученым удалось каким-то чудом собрать весь азотный лед с каждой плутоноподобной планеты во Вселенной, его все равно не хватило бы для создания объекта такого размера.

"Оумуамуа — действительно окутан тайнами, поэтому прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо его детально изучить", — заключил Сирадж.

Что удивляет ученых больше всего, так это то, как Оумуамуа ускорялся, покидая наши космические окрестности. Подобное поведение наблюдается у комет, однако у загадочного межзвездного гостя не наблюдался видимый кометный хвост. На самом деле он напоминал астероид, но вел себя как комета.

Такие моменты озадачили исследователей, но происшествие получило широкую огласку, когда несколько лет спустя Леб и его аспирант опубликовали статью. В ней эксперты предполагали, что Оумуамуа может быть типом космического корабля с солнечным парусом, построенным инопланетной цивилизацией.