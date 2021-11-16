Наступна версія – інопланетяни. Дослідження показало, що Оумуамуа був азотним айсбергом

Дослідники пояснювали дивне прискорення міжзоряного об'єкта таненням льоду азоту, але тепер ця теорія спростована.

У жовтні 2017 року телескоп Pan-STARRS вперше зафіксував невідомий міжзоряний об'єкт сигароподібної форми, який відвідав нашу Сонячну систему. З того часу дослідники висували різні гіпотези його походження, пише Republic World.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Назва "Оумуамуа" в перекладі з гавайської означає "розвідник" або "посланник здалеку". Міжзоряний гість знову став гарячою темою для обговорень, оскільки нова група вчених із Гарвардського університету заявила, що Оумуамуа не був азотним айсбергом, як описували попередні експерти.

Гіпотеза про азотний айсберг

У березні 2021 року астрофізики з Університету штату Арізона Алан Джексон і Стівен Деш заявили, що Оумуамуа є шматком азотного льоду.

Спочатку вчені були спантеличені швидкістю, з якою рухався об'єкт (87,3 км/с), і не змогли з'ясувати, як гравітаційне тяжіння Сонця не вплинуло на нього, коли він залишав нашу Сонячну систему.

Джексон і Деш пояснили це дивне явище тим, що міжзоряний об'єкт рухався завдяки азоту, який випаровувався по всій поверхні під впливом сонячного тепла.

Однак що збило з пантелику багатьох учених, так це те, що, незважаючи на свої розміри, від 400 до 800 м завдовжки і від 35 до 167 м завширшки, космічний об'єкт витягнутої форми зміг підтримувати таку швидкість.

Фото: European Southern Observatory Follow/flickr

Нове дослідження

У своєму новому дослідженні гарвардські астрофізики Амір Сірадж та Аві Леб спростували вищезгадану гіпотезу. Як заявили вчені, кількість азоту, яка є у Всесвіті — недостатня, щоб створити об'єкт, подібний до Оумуамуа.

У новому дослідженні йдеться, що чистий азот зустрічається вкрай рідко і був виявлений тільки на Плутоні, та й то лише 0,5% від його загальної маси.

Більше того, навіть якби вченим вдалося якимось дивом зібрати весь азотний лід із кожної плутоноподібної планети у Всесвіті, його все одно не вистачило б для створення об'єкта такого розміру.

"Оумуамуа — справді оповитий таємницями, тому перш ніж робити якісь висновки, необхідно його детально вивчити", — сказав Сірадж.

Що дивує вчених найбільше, так це те, як Оумуамуа прискорювався, залишаючи наші космічні околиці. Подібна поведінка спостерігається у комет, однак у загадкового міжзоряного гостя не спостерігався видимий кометний хвіст. Насправді він нагадував астероїд, але поводився як комета.

Такі моменти спантеличили дослідників, але подія набула широкого розголосу, коли через кілька років Леб і його аспірант опублікували статтю. У ній експерти припускали, що Оумуамуа може бути типом космічного корабля із сонячним вітрилом, побудованим інопланетною цивілізацією.