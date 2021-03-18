"Ні, не НЛО": Дослідники представили нову гіпотезу про походження "Оумуамуа"

Загадковий об'єкт, на думку дослідників, є уламком планети, схожої на Плутон.

"Оумуамуа" є першим міжзоряним об'єктом, знайденим астрономами. Його виявили восени 2017 року і з тих пір вчені висунули безліч гіпотез щодо його походження, пише The Guardian.

Одні вважали, що він є інопланетним об'єктом, інші стверджували, що це комета, треті — астероїд. Однак нове дослідження вчених пропонує іншу гіпотезу. Вони вважають, що "Оумуамуа" — це відламаний осколок карликової планети, схожої на Плутон, що складається із замороженого азоту точно так само, як поверхня власне Плутона і його найбільшого супутника Тритона.

Астрономи Університету штату Арізона Алан Джексон і Стівен Деш вважають, що десь 500 мільйонів років тому якийсь небесний об'єкт зіткнувся з батьківської планетою "Оумуамуа". Унаслідок удару від неї відколовся "Оумуамуа", який і полетів у напрямку до нашої Сонячної системи.

Свою назву таємничий об'єкт отримав на честь обсерваторії на Гаваях, яка зафіксувала його в 2017 році. З гавайської "Оумуамуа" означає "розвідник" або "посланник".

Видимий тільки як точкове світло на відстані мільйонів кілометрів за умов найближчого наближення, було встановлено, що він виник за межами нашої Сонячної системи, тому що його швидкість і шлях припускали, що він не обертається навколо Сонця або чого-небудь ще.

Єдиний інший об'єкт, який відхилився з іншої зоряної системи в нашу — комета 21/Борисова, відкрита в 2019 році.

"Оумуамуа" не вписується у відомі категорії, він виглядає як астероїд, але летить як комета. Однак, на відміну від комети, у неї немає видимого хвоста. Дискусії металися між кометою і астероїдом, і навіть передбачалося, що це міг бути інопланетний артефакт.

[ + – ] Художнє уявлення "Оумуамуа". Фото: William Hartmann/AP

"Усі ми знаємо, як люди люблять тему НЛО, тому ми не здивувалися, що цей перший об'єкт за межами Сонячної системи змусив багатьох подумати про інопланетян. Однак у науці важливо не робити поспішних висновків", — зазначив Деш.

Беручи до уваги його блиск, розмір і форму, а також те, що він був викликаний витоком речовин, які не створювали видимий хвіст, Джексон і Деш розробили комп'ютерні моделі, які допомогли їм визначити, що "Оумуамуа", швидше за все, був шматком азотного льоду, який поступово руйнувався.

Однак не всі експерти згодні з їх новим поясненням. Так, наприклад, Аві Леб із Гарвардського університету заперечує отримані дані та дотримується своєї передумови, що об'єкт виглядає скоріше штучним, ніж природним, іншими словами, чимось з інопланетної цивілізації, можливо, легким вітрилом.

"Коли "Оумуамуа" був максимально наближений до Землі, здавалося, що його ширина в шість разів перевищувала його товщину. Це приблизні розміри однієї вафлі печива Oreo", — підкреслив Деш.

Зараз він вже далеко, за орбітою Урана, більш ніж у 3,2 млрд км від нас, і занадто малий, щоб його можна було побачити навіть за допомогою космічного телескопа "Hubble".

"Зрештою, астрономам доведеться покладатися на початкові спостереження і, сподіваюся, продовжувати вдосконалювати свій аналіз. До того часу, коли об'єкт почне залишати нашу Сонячну систему приблизно в 2040 році, відношення ширини до товщині впаде до 10:1. Коли ми зафіксували "Оумуамуа", він був схожий на печиво, але скоро він стане буквально таким же плоским, як млинець", — підсумував Деш.