"Нет, не НЛО": Исследователи представили новую гипотезу о происхождении "Оумуамуа"

Загадочный объект, по мнению исследователей, является обломком планеты, похожей на Плутон.

"Оумуамуа" является первым межзвездным объектом, найденным астрономами. Его обнаружили осенью 2017 года и с тех пор ученые выдвинули множество гипотез относительно его происхождения, пишет The Guardian.

Одни считали, что он является инопланетным обьектом, другие утверждали, что это комета, третьи — астероид. Однако новое исследование ученых предлагает иную гипотезу. Они считают, что "Оумуамуа" — это отломанный осколок карликовой планеты, похожей на Плутон, состоящий из замороженного азота точно так же, как поверхность самого Плутона и его крупнейшего спутника Тритона.

Астрономы Университета штата Аризона Алан Джексон и Стивен Деш полагают, что где-то 500 миллионов лет назад какой-то небесный объект столкнулся с родительской планетой "Оумуамуа". В результате удара от нее откололся "Оумуамуа", который и полетел по направлению к нашей Солнечной системе.

Свое название таинственный объект получил в честь обсерватории на Гавайях, которая обнаружила его в 2017 году. На гавайском "Оумуамуа" означает "разведчик" или "посланник".

Видимый только как точечный свет на расстоянии миллионов километров при самом близком приближении, было установлено, что он возник за пределами нашей Солнечной системы, потому что его скорость и путь предполагали, что он не вращается вокруг Солнца или чего-либо еще.

Единственный другой объект, который отклонился из другой звездной системы в нашу - комета 21 / Борисова, открытая в 2019 году.

"Оумуамуа" не вписывается в известные категории, он выглядит как астероид, но летит как комета. Однако, в отличие от кометы, у нее нет видимого хвоста. Дискуссии метались между кометой и астероидом, и даже предполагалось, что это мог быть инопланетный артефакт.

[ + – ] Художественное представление "Оумуамуа". Фото: William Hartmann/AP

"Все мы знаем, как люди любят тему НЛО, поэтому мы не удивились, что этот первый объект за пределами Солнечной системы заставил многих подумать об инопланетянах. Однако в науке важно не делать поспешных выводов", — отметил Деш.

Принимая во внимание его блеск, размер и форму, а также то, что он был вызван утечкой веществ, которые не производили видимого хвоста, Джексон и Деш разработали компьютерные модели, которые помогли им определить, что "Оумуамуа", скорее всего, был куском азотного льда, который постепенно разрушался.

Однако не все эксперты согласны с их новым объяснением. Так, к примеру, Ави Леб из Гарвардского университета оспаривает полученные данные и придерживается своей предпосылки, что объект выглядит скорее искусственным, чем естественным, иными словами, чем-то из инопланетной цивилизации, возможно, легким парусом.

"Когда "Оумуамуа" был максимально приближен к Земле, казалось, что его ширина в шесть раз превышала его толщину. Это приблизительные размеры одной вафли печенья Oreo", - подчеркнул Деш.

Сейчас он уже далеко, за орбитой Урана, более чем в 3,2 млрд км от нас, и слишком мал, чтобы его можно было увидеть даже с помощью космического телескопа "Hubble".

"В результате астрономам придется полагаться на первоначальные наблюдения и, надеюсь, продолжать совершенствовать свой анализ. К тому времени, когда объект начнет покидать нашу Солнечную систему примерно в 2040 году, отношение ширины к толщине упадет до 10:1. Когда мы обнаружили "Оумуамуа" она был похож на печенье, но скоро он станет буквально таким же плоским, как блин", — заключил Деш.