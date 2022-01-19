Проєкт "Ліра": коли розпочнеться 22-річний політ до загадкового об'єкта Оумуамуа

Учені пропонують відправити космічний зонд на дослідження, можливо, інопланетного об'єкта вже цього десятиліття.

Оумуамуа — це перший міжзоряний об'єкт, який помітили астрономи в нашій Сонячній системі ще в 2017 році. З тих пір висувалися десятки теорій його походження і того, чим цей об'єкт є насправді. Учені висували гіпотези, що це астероїд, комета, уламок планети, космічний айсберг, корабель інопланетян або їхній дослідний зонд. Щоб з'ясувати, що таке Оумуамуа насправді вчені з університету Корнелл, США, пропонують відправити до нього космічний зонд уже в 2028 році, повідомляє Forbes.

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Міжзоряний об'єкт під назвою 1I/Оумуамуа, який прилетів до Сонячної системи, досі не дає спокою астрономам. Що це насправді? Ще в 2017 році, коли його виявили, учені припустили, що він рухається надто швидко, щоб бути астероїдом і не залишає слідів з уламків, щоб бути кометою. Висувалися й інші неординарні теорії походження Оумуамуа та того, чим він є. Але зараз цей міжзоряний об'єкт знаходиться поза досяжністю земних телескопів, і єдиним способом дізнатися про нього є відправлення космічної місії до 1I/Оумуамуа.

[ + – ] Фото 1I/Оумуамуа, зроблене за допомогою 4,2-метрового Телескопа Вільяма Гершеля на Канарських островах 28 жовтня 2017 року Фото: wikipedia

Цю місію у своїй статті вчені з університету Корнелл назвали проєкт "Ліра". У межах проєкту до загадкового об'єкта потрібно відправити космічний апарат, який і з'ясує, чи такий незвичний Оумуамуа, яким його вважають на Землі.

"Теорії, щодо того, що собою являє Оумуамуа, зводяться до того, що це або водневий айсберг, або азотне, або інопланетне сонячне вітрило, або навіть фрагменти зруйнованої планети і так далі", — пишуть у своїй статті американські вчені.

Коли відбудеться політ до Оумуамуа?

Учені з університету Корнелла пропонують відправити космічний апарат на вивчення таємничого міжзоряного об'єкта вже в лютому 2028 року. Спочатку корабель повинен скористатися гравітаційною допомогою, тобто здійснити обльоти для набору більшої швидкості Землі, Венери та Юпітера. Після завершення цих гравітаційних маневрів апарат за планами досягне Оумуамуа в 2050-2054 роках. Тобто теоретично його політ займе щонайменше 22 роки.

[ + – ] Об'єкт Оумуамуа. Ілюстрація Фото: ESO

Ця спроба теоретично описати політ до Оумуамуа не є новою. Раніше вчені вже пропонували полетіти туди за допомогою маневру Оберта навколо Сонця. Це коли космічний апарат падає в гравітаційний колодязь і під час падіння використовує свої двигуни для збільшення прискорення. Недолік цього методу полягає в тому, що для захисту апарату від Сонця потрібен величезний і потужний відображувальний екран.

Але в проєкті "Ліра" вчені також пропонують використовувати маневр Оберта, щоправда, здійснити його навколо Юпітера. Автори статті стверджують, що переносити дату запуску не можна, адже можливість запуску до Оумуаму дуже обмежена.

[ + – ] Зображення міжзоряної комети 2I/Борисова, отримане телескопом "Габбл", жовтень 2019 Фото: wikipedia

Звичайно, можна почекати і, можливо, в Сонячну систему прилетить інший подібний об'єкт. Так, наприклад, сталося з другим виявленим у 2019 році в Сонячній системі міжзоряним об'єктом — 2I/Борисова. Це виявилася міжзоряна комета.

Але автори статті пишуть, що такого об'єкта, як Оумуамуа, може і не з'явитися більше в межах Сонячної системи. Тому відкладати політ не можна, кажуть вчені.