Професор з Гарварда називає НЛО інопланетними датчиками, а "Оумуамуа" — приймачем

Фізик-теоретик Аві Леб продовжує стверджувати, що міжгалактичний об'єкт, який відвідав Сонячну систему, є інопланетною технологією.

Фізик-теоретик професор природничих наук Гарвардського університету Аві Леб передбачає, що стародавня інопланетна цивілізація, можливо засіяла небо Землі датчиками. На думку Леба, така теорія пояснює наявність непояснені повітряні явища на планеті. Про це повідомляє Scientific American.

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По-перше, міжзоряний об'єкт "Оумуамуа", виявлений у 2017 році, мав плоску форму, і здавалося, відштовхувався від Сонця, як якщо б мав світловим вітрилом. Цей "млинець" перекидався кожні вісім годин.

По-друге, Пентагон збирається представити Конгресу звіт, в якому йдеться про те, що деякі непізнані повітряні явища (UAP) реальні, але їх природа досі залишається невідомою.

"Якби UAP були з Китаю або Росії, представляючи загрозу для національної безпеки, їх існування не стало б розголошуватися. Отже, розумно припустити, що уряд США вважає, що деякі з цих об'єктів не є людськими творіннями", — пише Леб.

Він вважає, що залишаються дві можливості: або UAP — це природні земні явища, або вони мають позаземне походження. Професор вважає, що вивчення UAP має зміститися в наукову сферу, де явище вивчатимуть дослідники, а не урядові чиновники.

Багато або навіть більшість можуть бути природними явищами. Але навіть якщо хоч один з них інопланетного походження, чи може він мати якийсь зв'язок з "Оумуамуа"?

"Імовірна кількість об'єктів, подібних "Оумуамуа" невиправдано велика, якщо вони мають виключно природне походження. Разом з Амайя Моро-Мартін і Едом Тернером я написав у 2009 році статтю, в якій розрахував кількість міжзоряних каменів на основі того, що відомо про Сонячну систему, припускаючи, що камені були викинуті з інших планетарних систем, що обертаються навколо зірок", — зазначає Леб.

"Популяція об'єктів, необхідних для пояснення появи "Оумуамуа", на порядки перевищує очікувану кількість міжзоряних гірських порід в одиниці об'єму. Фактично, в Сонячній системі в будь-який момент повинен знаходитися квадрильйон об'єктів, подібних "Оумуамуа", якщо вони справді розкидані по випадковим траєкторіям з однаковою ймовірністю руху в усіх напрямках", — підкреслює вчений.

Але таке число логічне, якщо "Оумуамуа" є штучним об'єктом, який виконував конкретну місію по неподалік від Сонця, мета якої полягала в зборі даних з населеної області навколо Землі, вважає вчений.

"Можна навіть задатися питанням, чи міг "Оумуамуа" отримати дані від зондів, які вже були відправлені на Землю раніше. У такому випадку, тонка плоска форма "Оумуамуа" могла бути приймачем. Отже, "Оумуамуа" штовхав сонячне світло не з метою приведення в рух, а як побічний ефект його тонкої і плоскої форми", — зазначає Леб.

За його словами, подібний поштовх за рахунок сонячного світла без кометного хвоста вже спостерігався у ракетного прискорювача, який був виявлений у 2020 році тим же телескопом Pan-STARRS, який знайшов "Оумуамуа". Цей штучний об'єкт під назвою 2020 SO не спроектований як сонячне вітрило, але мав тонкі стінки з великим співвідношенням поверхні до маси.

"Зараз можливість того, що будь-які UAP є позаземними, дуже розпливчаста. Але якщо все ж таки припустити таку можливість, то рух "Оумуамуа" міг бути призначений для сканування сигналів з різних сторін. Попередником "Оумуамуа" міг бути корабель, який непомітно скинув невеликі зонди в атмосферу Землі, відвідавши її до того, як Pan-STARRS почав свої дослідження", — говорить фізик-теоретик.

Аві Леб вважає, що людству варто зібратися точніші наукові дані і прояснити природу UAP. Це можна зробити, встановивши сучасні камери на ширококутні телескопи, які спостерігають за небом. Шляхом пошуку незвичайних явищ в тих же географічних точках, де фіксували UAP, вчені могли б розкрити таємницю за допомогою прозорого аналізу відкритих даних.

"Мені не подобаються фантастичні розповіді, тому що сюжетні лінії часто порушують закони фізики. Але ми повинні бути готові до того, що одного разу наука відкриє реальність, яка раніше вважалася вигадкою", — підсумував учений.