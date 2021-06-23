Профессор из Гарварда называет НЛО инопланетными датчиками, а "Оумуамуа" – приемником

Физик-теоретик Ави Лёб продолжает утверждать, что межгалактический объект, посетивший Солнечную систему, является инопланетной технологией.

Физик-теоретик профессор естественных наук Гарвардского университета Ави Лёб предполагает, что древняя инопланетная цивилизация, возможно засеяла небо Земли датчиками. По мнению Лёба, такая теория объясняет наличие необъяснимых воздушных явлений на планете. Об этом сообщает Scientific American.

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Во-первых, межзвездный объект "Оумуамуа", обнаруженный в 2017 году, имел плоскую форму, и казалось, отталкивался от Солнца, как если бы обладал световым парусом. Этот "блин" кувыркался каждые восемь часов.

Во-вторых, Пентагон собирается представить Конгрессу отчет, в котором говорится, что некоторые неопознанные воздушные явления (UAP) реальны, но их природа до сих пор остается неизвестной.

"Если бы UAP были из Китая или России, представляя угрозу для национальной безопасности, их существование не стало бы разглашаться. Следовательно, разумно предположить, что правительство США считает, что некоторые из этих объектов не являются человеческими творениями", – пишет Лёб

Он считает, что остаются две возможности: либо UAP – это природные земные явления, либо они имеют внеземное происхождение. Профессор считает, что изучение UAP должно сместиться в научную сферу, где явление будут изучать исследователи, а не правительственные чиновники.

Многие или даже большинство могут быть природными явлениями. Но даже если всего один из них инопланетного происхождения, может ли он иметь какую-то связь с "Оумуамуа"?

"Предполагаемое количество объектов, подобных "Оумуамуа" неоправданно велико, если они имеют исключительно естественное происхождение. Вместе с Амайей Моро-Мартин и Эдом Тернером я написал в 2009 году статью, в которой рассчитал количество межзвездных камней на основе того, что известно о Солнечной системе, предполагая, что камни были выброшены из других планетарных систем, вращающихся вокруг звезд", – отмечает Лёб.

"Популяция объектов, необходимых для объяснения появления "Оумуамуа", на порядки превышает ожидаемое количество межзвездных горных пород в единице объема. Фактически, в Солнечной системе в любой момент должен находиться квадриллион объектов, подобных "Оумуамуа", если они действительно разбросаны по случайным траекториям с равной вероятностью движения во всех направлениях", – подчеркивает ученый.

Но такое число логично, если "Оумуамуа" является искусственным объектом, выполнявшим конкретную миссию по невдалеке от Солнца, цель которой заключалась в сборе данных из обитаемой области около Земли, считает ученый.

"Можно даже задаться вопросом, мог ли "Оумуамуа" получить данные от зондов, которые уже были отправлены на Землю ранее. В таком случае, тонкая плоская форма "Оумуамуа" могла являться приемником. Следовательно, "Оумуамуа" толкал солнечный свет не с целью приведения в движение, а как побочный эффект его тонкой и плоской формы", – отмечает Лёб.

По его словам, подобный толчок за счет солнечного света без кометного хвоста уже наблюдался у ракетного ускорителя, который был обнаружен в 2020 году тем же телескопом Pan-STARRS, который нашел "Оумуамуа". Этот искусственный объект под названием 2020 SO не был спроектирован как солнечный парус, но имел тонкие стенки с большим соотношением поверхности к массе.

"В настоящее время возможность того, что какие-либо UAP являются внеземными, весьма расплывчата. Но если все же допустить такую возможность, то кувыркающееся движение "Оумуамуа" могло быть предназначено для сканирования сигналов с разных сторон. Предшественником "Оумуамуа" мог быть корабль, который незаметно сбросил небольшие зонды в атмосферу Земли, посетив ее до того, как Pan-STARRS начал свои исследования", – говорит фзик-теоретик.

Ави Лёб считает, что человечеству стоит собраться более точные научные данные и прояснить природу UAP. Это можно сделать, установив современные камеры на широкоугольные телескопы, наблюдающие за небом. Путем поиска необычных явлений в тех же географических точках, где фиксировали UAP, ученые могли бы раскрыть тайну с помощью прозрачного анализа открытых данных.

"Мне не нравятся фантастические рассказы, потому что сюжетные линии часто нарушают законы физики. Но мы должны быть готовы к тому, что однажды наука откроет реальность, которая раньше считалась вымыслом", – подытожил ученый.