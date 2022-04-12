Секретні матеріали ВПС США: у 2014 році на Землю впав перший міжзоряний об'єкт

Згідно з опублікованим повідомленням Космічного командування ВПС США, вогняна куля, яка пролетіла в небі над Папуа-Новою Гвінеєю 7 років тому, була об'єктом з іншої зоряної системи.

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Ще у 2019 році вчені з Гарвардського університету у своєму дослідженні дійшли висновку, що метеорит, який увійшов в атмосферу Землі 8 січня 2014 року, був об'єктом, який прибув з-за меж Сонячної системи. Тільки зараз в оприлюдненому повідомленні Космічного командування ВПС США було офіційно підтверджено висновки дослідників із Гарварду, повідомляє ScienceAlert.

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У дослідженні вчених говорилося, що метеорит діаметром 45 см увійшов в атмосферу Землі та згорів там після того, як подолав величезну відстань через Сонячну систему. Він летів до нашої планети зі швидкістю, яка значно перевищує швидкість метеоритів у нашій зоряній системі, – 210 тисяч кілометрів на годину.

Космічний камінь із іншої системи

Амір Сірадж із Гарвардського університету ще у 2019 році стверджував, що швидкість метеорита і траєкторія його орбіти є майже 100% доказом того, що цей космічний камінь виник за межами Сонячної системи.

"Я вважаю, що він прибув до нас із далекої планетарної або зоряної системи, яка розташована в тонкому диску нашої галактики", — каже Сірадж.

Фото: ScienceAlert

Але це дослідження вчених із Гарварду ніколи не публікувалося та не було широко доступним. Причина в тому, що дослідникам потрібні додаткові дані для перевірки своєї гіпотези, які уряд США вважав секретною інформацією.

Через 7 років прийшло підтвердження висновків учених

Тепер Космічне командування ВПС США у своєму повідомленні заявило, що дані вчених із Гарварду є найбільш точними для того, щоб визнати, що космічний об'єкт, який вибухнув в атмосфері Землі ще у 2014 році, є міжзоряним об'єктом. У повідомленні Космічного командування сказано, що цей метеорит є першим підтвердженим міжзоряним об'єктом, який будь-коли реєстрували в Сонячній системі.

Це означає, що відомий міжзоряний об'єкт Оумуамуа, який виявили у 2017 році, вже не перший у своєму роді. За даними NASA, цей об'єкт, на відміну від метеорита, виявили далеко від Землі, а по-друге, він уже летить геть із нашої Сонячної системи.

Фото: Forbes

"Я все ще хочу опублікувати своє дослідження 2019 року, щоб ця інформація стала надбанням громадськості. Також необхідно продовжити дослідження. Оскільки метеорит вибухнув над південною частиною Тихого океану, то, можливо, його уламки досі лежать на дні. Я вважаю, що потрібно організувати експедицію з їхнього пошуку", — каже Сірадж.

Нагадуємо, що вчені пропонують відправити вже через кілька років космічний апарат до об'єкта Оумуамуа, щоб з'ясувати, чим він є насправді.

Одна з теорій походження міжзоряного об'єкта Оумуамуа говорить про те, що він прибув до нас із сузір'я Ліри та може бути світловим вітрилом інопланетян. Також існує теорія, що цей сигароподібний об'єкт може бути дослідницьким космічним апаратом позаземної цивілізації.