Профессор из Гарварда считает, что на дне Тихого океана лежит корабль инопланетян
Речь идет о межзвездном объекте, который упал на Землю в 2014 году и был на долгое время засекречен ВВС США.
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Профессор естественных наук Гарвардского университета, физик-теоретик Ави Леб утверждает, что над Тихим океаном потерпел крушение инопланетный корабль. Ученый планирует миссию, чтобы поднять аппарат со дна океана. Об этом сообщает The Debrief.
По словам ученого, инопланетный корабль упал у побережья острова Манус в Папуа-Новой Гвинее. Его заключения основываются на недавно рассекреченном отчете космического командования США, в котором говорится, что в 2014 году на Землю упал первый межзвездный объект. В документах также говорится, что скорее всего, этим объектом мог оказаться метеорит из другой звездной системы.
"Открытие межзвездного метеорита является новым рубежом в наших исследованиях. Основной вопрос заключается в том, имеет ли межзвездный метеор состав, указывающий на его искусственное происхождение. Более того, смогли ли пережить столкновение некоторые технологические компоненты", – говорит Леб.
Профессор собирается проверить свою теорию с помощью грузоподемных магнитов, чтобы поднять объект со дна Тихого океана.
"Моя мечта – нажать на несколько кнопок на функционирующем оборудовании, которое было сделано за пределами Земли. После того, как мы поднимем объект, мы сможем изучить межзвездное вещество, его состав и природу", – подытожил профессор из Гарварда.
Леб ранее уже заявлял, что другой межзвездный объект 1I/Оумуамуа, который прошел через нашу Солнечную систему, может быть космическим кораблем инопланетян. Другие же ученые продолжают утверждать, что этот межзвездный объект всего лишь азотный айсберг.
"Что произойдет, если в руки к пещерному человеку попадет мобильный телефон? Он всю свою жизнь видел только камни, конечно, он решит, что смартфон – это просто блестящий камень", – апеллирует Ави Леб к мнению скептиков.
Профессор из Гарварда также является автором инициативы по установке сети телескопов на Земле для обнаружения признаков жизни за пределами планеты.