Профессор из Гарварда считает, что на дне Тихого океана лежит корабль инопланетян

Речь идет о межзвездном объекте, который упал на Землю в 2014 году и был на долгое время засекречен ВВС США.

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Профессор естественных наук Гарвардского университета, физик-теоретик Ави Леб утверждает, что над Тихим океаном потерпел крушение инопланетный корабль. Ученый планирует миссию, чтобы поднять аппарат со дна океана. Об этом сообщает The Debrief.

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По словам ученого, инопланетный корабль упал у побережья острова Манус в Папуа-Новой Гвинее. Его заключения основываются на недавно рассекреченном отчете космического командования США, в котором говорится, что в 2014 году на Землю упал первый межзвездный объект. В документах также говорится, что скорее всего, этим объектом мог оказаться метеорит из другой звездной системы.

"Открытие межзвездного метеорита является новым рубежом в наших исследованиях. Основной вопрос заключается в том, имеет ли межзвездный метеор состав, указывающий на его искусственное происхождение. Более того, смогли ли пережить столкновение некоторые технологические компоненты", – говорит Леб.

Профессор собирается проверить свою теорию с помощью грузоподемных магнитов, чтобы поднять объект со дна Тихого океана.

"Моя мечта – нажать на несколько кнопок на функционирующем оборудовании, которое было сделано за пределами Земли. После того, как мы поднимем объект, мы сможем изучить межзвездное вещество, его состав и природу", – подытожил профессор из Гарварда.

Леб ранее уже заявлял, что другой межзвездный объект 1I/Оумуамуа, который прошел через нашу Солнечную систему, может быть космическим кораблем инопланетян. Другие же ученые продолжают утверждать, что этот межзвездный объект всего лишь азотный айсберг.

"Что произойдет, если в руки к пещерному человеку попадет мобильный телефон? Он всю свою жизнь видел только камни, конечно, он решит, что смартфон – это просто блестящий камень", – апеллирует Ави Леб к мнению скептиков.

Профессор из Гарварда также является автором инициативы по установке сети телескопов на Земле для обнаружения признаков жизни за пределами планеты.