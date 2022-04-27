Професор із Гарварду вважає, що на дні Тихого океану лежить корабель інопланетян

Йдеться про міжзоряний об'єкт, який упав на Землю у 2014 році і який на довгий час засекретили ВПС США.

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Професор природничих наук Гарвардського університету, фізик-теоретик Аві Леб стверджує, що над Тихим океаном зазнав аварії інопланетний корабель. Вчений планує місію, щоб підняти апарат з дна океану. Про це повідомляє The Debrief.

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За словами вченого, інопланетний корабель впав біля узбережжя острова Манус у Папуа-Новій Гвінеї. Його висновки ґрунтуються на нещодавно розсекреченому звіті космічного командування США, в якому йдеться про те, що у 2014 році на Землю впав перший міжзоряний об'єкт. У документах також йдеться, що найімовірніше цим об'єктом міг виявитися метеорит з іншої зоряної системи.

"Відкриття міжзоряного метеорита є новим рубежем у наших дослідженнях. Основне питання полягає в тому, чи має міжзоряний метеор склад, що вказує на його штучне походження. Щобільше, чи змогли пережити зіткнення деякі технологічні компоненти", – каже Леб.

Професор має на меті перевірити свою теорію за допомогою вантажопідіймальних магнітів, щоб підняти об'єкт із дна Тихого океану.

"Моя мрія — натиснути на кілька кнопок на обладнанні, що функціонує і зроблене за межами Землі. Після того, як ми піднімемо об'єкт, ми зможемо вивчити міжзоряну речовину, її склад і природу", — підсумував професор з Гарварда.

Леб раніше вже заявляв, що інший міжзоряний об'єкт 1I/Оумуамуа, який пройшов через нашу Сонячну систему, може бути космічним кораблем інопланетян. Інші вчені продовжують стверджувати, що цей міжзоряний об'єкт лише азотний айсберг.

"Що станеться, якщо в руки печерної людини потрапить мобільний телефон? Вона все своє життя бачила тільки каміння, звичайно, вона вирішить, що смартфон — це просто блискучий камінь", — апелює Аві Леб думку скептиків.

Професор із Гарварду також є автором ініціативи щодо встановлення мережі телескопів на Землі для виявлення ознак життя за межами планети.