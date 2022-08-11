Первый межзвездный объект на Земле: его достанут со дна океана с помощью магнита

Ученые планируют достать со дна Тихого океана с помощью магнита метеорит, который упал на Землю с энергией в 121 тонну в тротиловом эквиваленте.

Ученые из Гарвардского университета планируют организовать миссию по поиску первого межзвездного объекта в Солнечной системе, который упал на Землю, а именно в Тихий океан 8 января 2014 года. Это был метеорит размером в 45 см, который не полностью сгорел в атмосфере, а потому его останки находятся на дне океана. С помощью большого магнита ученые хотят собрать осколки метеорита для дальнейшего изучения, сообщает Space.

Первым межзвездным объектом, который появился в нашей Солнечной системе ученые из Гарвардского университета объявили метеорит, который упал на Землю с энергией в 121 тонну в тротиловом эквиваленте. Это примерно 1% от энергии взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. До этого он двигался через Солнечную систему, как предполагается со скоростью 60 км/с.

Первый межзвездный объект на Земле

Впервые о том, что метеорит размером в 45 см является первым обнаруженным межзвездным объектом, который упал примерно в 160 км от берегов Папуа-Новой Гвинеи в 2014 году, заявили ученые из Гарвардского университета в 2019 году. Этот межзвездный объект получил название CNEOS 2014-01-08 по дате своего столкновения с Землей.

Ученые утверждали, что этот метеорит точно появился не в нашей Солнечной системе с вероятностью в 99,99%. В апреле 2022 года Космическое командование ВВС США подтвердило догадку ученых из Гарварда, как уже писал Фокус. Но позже, после этого заявления военных, другие ученые выразили сомнения в том, что этот метеорит является межзвездным объектом и, как уже писал Фокус, привели свои аргументы.

Другие межзвездные объекты

До этого первым межзвездным объектом считался продолговатый необычный объект под названием 1I/Оумуамуа, который обнаружили в 2017 году и считается, что он пролетел через нашу Солнечную систему на скорости в 92 тысячи км/час. Как уже писал Фокус ученые планируют отправить к этому объекту, происхождение которого до сих пор неизвестно, уже в конце этого десятилетия специальный космический аппарат.

[ + – ] До этого первым межзвездным объектом считался продолговатый необычный объект под названием 1I/Оумуамуа, который обнаружили в 2017 году Фото: ESO

Вторым межзвездным объектом, который посетил нашу Солнечную систему после 1I/Оумуамуа считалась комета 2I/Борисова, которую обнаружили в 2019 году. Как уже писал Фокус, ученые считают, что эта комета образовалась в звездной системе, которая похожа на нашу.

[ + – ] Вторым межзвездным объектом, который посетил нашу Солнечную систему после 1I/Оумуамуа считалась комета 2I/Борисова, которую обнаружили в 2019 году Фото: newburytoday.co.uk

Как и где будут искать CNEOS 2014-01-08?

Инициаторами проекта по поиску осколков метеорита, упавшего в 2014 году, являются ученые Амир Сирадж и Ави Леб из Гарвардского университета. Именно они еще в 2019 году заявили о том, что этот небольшой метеорит является первым межзвездным объектов Солнечной системе.

Ученые хотят использовать корабль, на котором будет размещен огромный магнит, размером с большую кровать. С помощью этого магнита, который буде спущен на глубину, ученые хотят собрать осколки упавшего метеорита за 10 дней со дна Тихого океана в нескольких сотнях километров от Папуа-Новой Гвинеи.

[ + – ] С помощью этого магнита, который буде спущен на глубину, ученые хотят собрать осколки упавшего метеорита за 10 дней со дна Тихого океана в нескольких сотнях километров от Папуа-Новой Гвинеи Фото: Скриншот

Свой проект ученые назвали "Галилео" и стоимость его реализации оценивается в 1,6 млн долларов. Пока что точная дата начала поисков неизвестна, ведь ученым удалось собрать только 500 тысяч долларов.

Ученые считают, что этот метеорит был намного более прочным, чем подобные ему метеориты, состоящие из железа. А значит он не сильно пострадал после вхождения в атмосферу и магнит сможет обнаружить его обломки.

"Когда мы найдем этот метеорит, это будет первый контакт человека с межзвездным объектом, который прибыл из другой звездной системы", — говорит Сирадж.

Как уже писал Фокус, ученые связали удары крупных метеоритов с процессом формирования континентов на Земле миллиарды лет назад.

Что касается других космических камней, то как уже писал Фокус, к Земле летит потенциально опасный огромный астероид. Он приблизится к нашей планете уже в пятницу, 12 августа 2022 года.