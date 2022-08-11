Удар из космоса. Ученые выяснили, что стало причиной появления континентов на Земле

Новое исследование предоставило убедительные доказательства давно существующей теории.

Австралийские ученые нашли доказательства давно существующей теории, которая говорит о том, что континенты на Земле были созданы в результате ударов гигантских метеоритов. Ученые считают, что этих ударов было особенно много в течение первого миллиарда лет истории Земли, которая насчитывает 4,5 млрд лет, сообщает Phys.

Гипотеза о том, что континенты на Земле сформировались в местах падения гигантских метеоритов, существовала уже несколько десятков лет. Но явных доказательств этой теории до нового исследования не было.

Как появились континенты на Земле?

По словам Тима Джонсона из Университета Кертин, Австралия, в рамках нового исследования ученым удалось обнаружить эти доказательства. Ученые изучили кристаллы минерала циркон в горных породах Западной Австралии, которые являются наиболее хорошо сохранившимися остатками древней земной коры. Именно здесь было обнаружено, что удары огромных метеоритов стали причиной появления континентов на нашей планете.

"Наша работа была сосредоточена на изучении изотопов кислорода в кристаллах циркона. И мы обнаружили следы нисходящего процесса, который начинается с плавления горных пород рядом с земной поверхностью и далее идет в недра планеты. Этот геологический процесс соответствует эффекту от ударов гигантских метеоритов", — говорит Джонсон.

По словам ученых, теперь они имеют первые убедительные доказательства того, что геологические процессы, в результате которых появились континенты на Земле, напрямую связаны с ударными событиями от падения метеоритов. Эти падения космических камней напоминают удар астероида, который привел к вымиранию динозавров 66 млн лет назад, но они произошли в первый миллиард лет истории Земли.

[ + – ] По словам ученых, теперь они имеют первые убедительные доказательства того, что геологические процессы, в результате которых появились континенты на Земле, напрямую связаны с ударными событиями от падения метеоритов Фото: space.com

Важное значение нового открытия

"Мы хотим проверить наши выводы и на горных породах из других регионов планеты, но наше моделирование предполагает, что все геологические процессы, которые привели к появлению континентов происходили одинаково на планете", — говорит Джонсон.

По словам ученых, эволюция континентов на планете продолжается и важно понимать, как она происходит и конечно же важно знать, как сформировались сами континенты.

"На континентах сосредоточена большая часть биомассы Земли, здесь живут все люди, а также здесь находятся почти все главные месторождения полезных ископаемых. Среди них имеются залежи лития, олова, никеля, которые необходимы для создания "зеленых" технологий. Эти месторождения являются конечным результатом геологического процесса, который называется дифференциация земной коры. Этот процесс как раз и начался с момента формирования континентов", — говорит Джонсон.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование показало, что кислород был на Земле еще до начала фотосинтеза и ученым удалось обнаружить его скрытый источник. Ученые считают, что этот источник кислорода мог повлиять на развитие жизни на Земле.

Фокус уже писал о том, что прошлогоднее исследование показало, что первые континенты на Земле сформировались примерно 3 млрд лет назад. Для того, чтобы сделать такие выводы, ученые также исследовали остатки древней земной коры.