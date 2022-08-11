Удар із космосу. Вчені з'ясували, що спричинило появу континентів на Землі

Нове дослідження надало переконливі докази теорії, яка вже давно існує.

Австралійські вчені виявили докази теорії, яка вже давно існує та говорить про те, що континенти на Землі були створені в результаті ударів гігантських метеоритів. Учені вважають, що цих ударів було багато протягом першого мільярда років історії Землі, яка налічує 4,5 млрд років, повідомляє Phys.

Гіпотеза того, що континенти Землі сформувалися в місцях падіння гігантських метеоритів, існувала кілька десятків років. Але явних доказів цієї теорії до нового дослідження не було.

Як з'явилися континенти Землі?

За словами Тіма Джонсона з Університету Кертін, що в Австралії, в межах нового дослідження вченим вдалося виявити ці докази. Вчені вивчили кристали мінералу циркон у гірських породах Західної Австралії, які є залишками с земтародавньоїної кори, що найкраще збереглася. Саме тут виявили що удари величезних метеоритів спричинили появу континентів на нашій планеті.

"Наша робота була зосереджена на вивченні ізотопів кисню в кристалах циркону. І ми виявили сліди низхідного процесу, який починається з плавлення гірських порід поряд із земною поверхнею і далі йде в надра планети. Цей геологічний процес відповідає ефекту від ударів гігантських метеоритів", — каже Джонсон.

За словами вчених, тепер вони мають перші переконливі докази того, що геологічні процеси, внаслідок яких з'явилися континенти на Землі, пов'язані з ударними подіями від падіння метеоритів. Ці падіння космічного каміння нагадують удар астероїда, який призвів до вимирання динозаврів 66 млн років тому, але вони сталися в перший мільярд років історії Землі.

[ + – ] За словами вчених, тепер вони мають перші переконливі докази того, що геологічні процеси, внаслідок яких з'явилися континенти на Землі, пов'язані з ударними подіями від падіння метеоритів Фото: space.com

Важливе значення нового відкриття

"Ми хочемо перевірити наші висновки й на гірських породах із інших регіонів планети, але наше моделювання передбачає, що всі геологічні процеси, які призвели до появи континентів, відбувалися однаково на планеті", — говорить Джонсон.

За словами вчених, еволюція континентів на планеті продовжується, і важливо розуміти, як вона відбувається, і, звичайно ж, важливо знати, як сформувалися самі континенти.

"На континентах зосереджена більша частина біомаси Землі, тут живуть усі люди, а також тут розташовані майже всі головні родовища корисних копалин. Серед них є поклади літію, олова, нікелю, які необхідні для створення "зелених" технологій. Ці родовища є кінцевим результатом геологічного процесу, який називається диференціація земної кори. Цей процес якраз і розпочався з моменту формування континентів", — каже Джонсон.

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження показало, що кисень був на Землі ще до початку фотосинтезу, і вченим вдалося виявити його приховане джерело. Вчені вважають, що це джерело кисню могло вплинути на розвиток життя на Землі.

Фокус уже писав про те, що торішнє дослідження показало, що перші континенти на Землі сформувалися приблизно 3 млрд років тому. Щоб зробити такі висновки, вчені також досліджували залишки древньої земної кори.