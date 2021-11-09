На мільйони років раніше, ніж належить. Учені з'ясували, коли з'явилися перші континенти Землі

Щоб з'ясувати вік формування перших континентів, дослідники вивчили кратон Сінгхбхум — давню частину континентальної кори, а також утворення пісковика, що містяться в ній.

Суша становить лише 30% поверхні Землі, а решта її покрита океанами. Однак ці 30% відіграють важливу роль, оскільки є притулком для всіх людей, пише Science Alert.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Учені постійно ставили собі запитання про те, коли саме ці континентальні масиви суші вперше виникли на Землі і які тектонічні процеси призвели до їхнього формування.

Нове дослідження спрямоване на визначення віку скельних порід за найдавнішими платформами, які називають кратонами, в Індії, Австралії та Південній Африці.

Кратон — це стара та стабільна частина континентальної кори, яка пережила злиття та руйнування континентів і суперконтинентів протягом як мінімум 500 млн років.

Кратони зазвичай зустрічаються у внутрішніх частинах континентів і, як правило, складаються з давньої кристалічної кори фундаменту з магматичних гірських порід, таких як граніт.

У своєму дослідженні експерти дійшли висновку, що перші великі континенти почали підніматися над рівнем моря близько 3 млрд років тому — набагато раніше, ніж 2,5 млрд. років, зазначені в попередніх дослідженнях.

Пляж віком 3 млрд років

[ + – ] Зліва: утворення пісковика; справа: мікроскопічні зображення піщин циркону

Коли континенти піднімаються над океанами, вони починають розмиватися. Вітер і дощ розбивають скельні породи на піщинки, які переносяться вниз за течією річок і накопичуються вздовж берегової лінії, утворюючи пляжі. Ці процеси діють уже мільярди років.

У ході свого дослідження вчені вивчили кратон Сінгхбхум — стародавній шматок континентальної кори, що складає східну частину Індійського субконтиненту та містить декілька утворень стародавнього пісковика. Ці шари спочатку утворилися з піску, відкладеного на пляжах і в гирлах річок, який був похований і спресований у гірську породу.

Вивчивши мікроскопічні піщинки мінералу, званого циркон, що зберігся у цих пісковиках, експерти визначили вік відкладень.

Завдяки тому, що циркон містить незначну кількість урану, який дуже повільно перетворюється на свинець через радіоактивний розпад, дослідники змогли оцінити вік його піщинок. Для цього вони застосували один із видів радіоізотопного датування, званого уран-свинцевим методом, який добре підходить для датування дуже давніх порід.

Піщинки циркону показали, що пісковики Сінгбхума було відкладено близько 3 млрд років тому. Це означає, що вони є одними з найстаріших пляжних відкладень у світі. Ба більше, це також свідчить про те, що континентальна частина суші виникла на території нинішньої Індії щонайменше 3 млрд років тому.