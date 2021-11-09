На миллионы лет раньше положенного. Ученые выяснили, когда появились первые континенты на Земле

Чтобы определить возраст формирования первых континентов, исследователи изучили кратон Сингхбхум — древнюю часть континентальной коры, а также содержащиеся в ней образования песчаника.

Суша составляет всего 30% поверхности Земли, а остальная ее часть покрыта океанами. Однако эти 30% играют важную роль, поскольку являются пристанищем всех людей, пишет Science Alert.

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Ученые постоянно задавались вопросом о том, когда именно эти континентальные массивы суши впервые возникли на Земле, и какие тектонические процессы привели к их формированию.

Новое исследование направлено на определения возраста скальных пород по самым древним платформам, называемых кратонами, в Индии, Австралии и Южной Африке.

Кратон — это старая и стабильная часть континентальной коры, которая пережила слияние и разрушение континентов и суперконтинентов в течение как минимум 500 млн лет.

Кратоны обычно встречаются во внутренних частях континентов и, как правило, состоят из древней кристаллической коры фундамента из магматических горных пород, таких как гранит.

В своем исследовании эксперты пришли к выводу, что первые крупные континенты начали подниматься над уровнем моря около 3 млрд лет назад — гораздо раньше, чем 2,5 млрд лет, указанные в предыдущих исследованиях.

Пляж возрастом 3 млрд лет

[ + – ] Слева: образования песчаника; справа: микроскопические изображения песчинок циркона

Когда континенты поднимаются над океанами, они начинают размываться. Ветер и дождь разбивают скальные породы на песчинки, которые переносятся вниз по течению рек и скапливаются вдоль береговой линии, образуя пляжи. Эти процессы действуют уже миллиарды лет.

В ходе своего исследования ученые изучили кратон Сингхбхум — древний кусок континентальной коры, который составляет восточную часть Индийского субконтинента и содержит несколько образований древнего песчаника. Эти слои изначально образовались из песка, отложенного на пляжах и в устьях рек, который затем был погребен и спрессован в горную породу.

Изучив микроскопические песчинки минерала, называемого цирконом, который сохранился в этих песчаниках, эксперты определили возраст отложений.

Благодаря тому, что циркон содержит незначительное количество урана, который очень медленно превращается в свинец в результате радиоактивного распада, исследователи смогли оценить возраст его песчинок. Для этого они применили один из видов радиоизотопного датирования, называемого уран-свинцовым методом, который хорошо подходит для датировки очень древних пород.

Так песчинки циркона показали, что песчаники Сингбхума были отложены около 3 млрд лет назад. Это означает, что они являются одними из самых старых пляжных отложений в мире. Более того, это также говорит о том, что континентальная часть суши возникла на территории нынешней Индии по меньшей мере 3 млрд лет назад.