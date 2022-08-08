Кисень був на Землі ще до початку фотосинтезу: вчені знайшли приховане джерело

Нове дослідження припускає, що це джерело кисню могло вплинути на розвиток життя на планеті ще до появи фотосинтезу.

Учені виявили механізм, за допомогою якого може бути створений перекис водню в земній корі під час геологічних процесів. Хоча ця хімічна сполука у високих концентраціях може бути небезпечною для життєвих форм, вона могла стати джерелом кисню для стародавніх мікробів, повідомляє SciTechDaily.

Учені вважають, що виявлене ними глибоко в корі Землі джерело кисню могло вплинути на еволюцію життя в ранній історії Землі та, можливо, навіть на виникнення самого життя на гарячій планеті ще до появи фотосинтезу.

У тектонічно активних регіонах Землі рух кори як сприяє появі землетрусів, а й наповнює надра планети тріщинами та розломами. Гірські породи в цих місцях зазнають деформації, і вода може вступати в реакцію з пошкодженими гірськими породами.

Учені змоделювали подібний геологічний процес у лабораторних умовах. Для цього вони взяли граніт, базальт і перидотит. Це гірські породи, які мали бути в складі земної кори на початку її історії. Дослідники роздробили ці породи й додавали в них воду за різних температур у безкисневому середовищі.

За словами Джордана Стоуна з Університету Ньюкасла, Великобританія, результати експериментів показали, що при температурах, близьких до температури кипіння води, а це 100 градусів за Цельсієм, з'являється велика кількість перекису водню, з якого може з'явитися кисень.

[ + – ] За словами Джордана Стоуна з Університету Ньюкасла, що у Великобританії, результати експериментів показали, що при температурах, близьких до температури кипіння води, а це 100 градусів за Цельсієм, з'являється велика кількість перекису водню, з якого може з'явитися кисень Фото: SciTechDaily

"Температура, за якої з'являється перекис водню, з якого може з'явитися кисень, збігається з температурами, за яких живуть термостійкі мікроби на Землі — гіпертермофіли. Вони комфортно почуваються при температурі вище 80 градусів за Цельсієм. Вони ж є одними з найдавніших мікробів на Землі", — каже Стоун.

За словами вчених, уже були теорії, які припускали, що за відсутності кисню в гірських породах може з'явитися невелика кількість перекису водню. Але вперше вдалося довести, що для того, щоб утворилася велика кількість цього з'єднання потрібні високі температури.

"Вода, зруйновані гірські породи й висока температура — всі ці фактори були на ранній Землі до виникнення фотосинтезу. А отже, хімічні реакції могли створити кисень, який уплинув на розвиток раннього мікробного життя на планеті", — говорить Джон Теллінг із Університету Ньюкасла.

Фокус уже писав про те, що недавнє дослідження припускає, що життя на Землі з'явилося набагато раніше, ніж вважається. Зокрема, вчені стверджують, що життєві форми утворилися на Землі вже через 300 млн років після формування планети 4,5 млрд років тому.

Також Фокус писав про те, що важливу роль в еволюції життя планети зіграло внутрішнє ядро Землі. Якби не воно, то взагалі невідомо, чи було б саме життя на Землі зараз.