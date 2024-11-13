GPS для мікроорганізмів: учені знайшли спосіб відстежувати людей через бактерії

Учені у Швеції розробили унікальний інструмент під назвою Microbiome Geographic Population Structure (mGPS), який за зразками бактерій досить точно визначав, де раніше перебувала людина. Ці мікроскопічні "відбитки" можуть зробити революцію в медицині і навіть криміналістиці.

Дослідницька група представила інструмент mGPS, який використовує технологію ШІ для локалізації зразків бактерій у певних місцях. Про це пишуть у Лундському університеті.

Біолог Еран Елхаік, який керував новим дослідженням, зауважив, що людський мікробіом постійно змінюється, коли люди вступають у контакт із різними середовищами. Тож відстежуючи знаходження мікроорганізмів, науковці зможуть побачити поширення хвороби. Це відслідковування також можна використовувати в кримінальних розслідуваннях, вважає він.

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Вчені отримали доступ до величезного обсягу даних про мікробіом із різних середовищ, включно з 4135 зразками із систем громадського транспорту в 53 містах, 237 зразками ґрунту з 18 країн і 131 зразком морської води з дев'яти водойм.

Дослідницька група навчила ШІ визначати пропорції мікробіому і пов'язувати їх із географічними координатами. Наприклад, команда з точністю 82% визначила станцію метро в Гонконзі, з якої було взято зразки. А в Нью-Йорку mGPS зумів розрізнити мікробіом кіоску і поручнів на відстані одного метра.

Еран Елхаїк упевнений, що це початок абсолютно нової ери в криміналістиці. За його словами, вчені планують скласти карту мікробіома цілих міст.

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