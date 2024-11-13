GPS для микроорганизмов: ученые нашли способ отслеживать людей через бактерии

Ученые в Швеции разработали уникальный инструмент под названием Microbiome Geographic Population Structure (mGPS), который по образцам бактерий довольно точно определял, где ранее находился человек. Эти микроскопические "отпечатки" могут произвести революцию в медицине и даже криминалистике.

Исследовательская группа представила инструмент mGPS, который использует технологию ИИ для локализации образцов бактерий в определенных местах. Об этом пишут в Лундском университете.

Биолог Эран Элхаик, который руководил новым исследованием, отметил, что человеческий микробиом постоянно меняется, когда люди вступают в контакт с различными средами. Поэтому отслеживая нахождение микроорганизмов, ученые смогут увидеть распространение болезни. Это отслеживание также можно использовать в уголовных расследованиях, считает он.

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Ученые получили доступ к огромному объему данных о микробиоме из различных сред, включая 4135 образцов из систем общественного транспорта в 53 городах, 237 образцов почвы из 18 стран и 131 образцу морской воды из девяти водоемов.

Исследовательская группа обучила ИИ определять пропорции микробиом и связывать их с географическими координатами. К примеру, команда с точностью в 82% определила станцию ​​метро в Гонконге, ​​с которой были взяты образцы. А в Нью-Йорке mGPS сумел различить микробиом киоска и поручней на расстоянии одного метра.

Эран Элхаик уверен, что это начало совершенно новой эры в криминалистике. По его словам, ученые планируют составить карту микробиома целых городов.

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