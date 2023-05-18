Генетический миф. Исследователь объяснила, почему братья и сестры не являются копиями

Развенчивая распространенные мифы, эксперт исследовала увлекательный мир генетики и непредсказуемую ДНК, которой мы делимся с братьями и сестрами. Она поделилась фактами, опровергающими устоявшееся утверждение о "50-процентном обмене генами" между братьями и сестрами и другими близкими родственниками.

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Согласно исследованиям мы все разделяем распространенное заблуждение: наши братья и сестры – это наши генетические близнецы, получающие равную половину генетического плана. Но природа, с ее тончайшими сложностями, считает иначе. Кости генетики бросаются по-разному, и статистика "50-процентной идентичности" на самом деле является округленным средним значением. Остроумная исследовательница Салони недавно всколыхнула котел фактов, чтобы раскрыть эту истину. О том чем же она аргументировала свои объяснения — пишет IflScience.

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Погружение в наше генетическое наследие

Начните изучать мир внутри нас, и вы обнаружите, что наша ДНК плотно намотана на 23 пары хромосом, а всего их 46. Динамический дуэт из 22 пар – это аутосомы, а последняя пара – половые хромосомы (XX или XY). Наши мать и отец вносят по одной хромосоме в каждую пару.

Начинается мейоз – клеточное танго, в результате которого образуются гаметы (яйцеклетки или сперматозоиды). Этот сложный танец сокращает число хромосом вдвое, с 46 до 23, при этом каждая из получившихся гамет получает по одной хромосоме из каждой пары.

Затем происходит слияние этих гамет с 23 хромосомами, в результате чего образуется эмбрион с полным набором из 46 хромосом.

Великая генетическая тасовка

Но прежде чем эти пары хромосом разойдутся, история принимает интересный оборот. Происходит генетическая перетасовка, известная под названием рекомбинация. Это когда аутосомы объединяются, обмениваются генетическими посылками и дают каждой яйцеклетке и сперматозоиду единственную в своем роде смесь генов.

Результат? Каждый из ваших братьев и сестер обладает уникальной смесью генов, отличной от вашей. Однако в среднем половина из них – это ваши генетические отголоски.

Энн Текленбург Стрелоу, во время получения докторской степени в Стэнфорде, представила гены наших родителей в виде монет. Каждый ген подобен подброшенной монете; его наследование столь же случайно. Учитывая примерно 25 000 генов, которые мы несем, каждый бросок монеты может привести к различной комбинации генов, часто близкой к 50 на 50.

Генетический обмен между братьями и сестрами: Более подробный взгляд

Каков же реальный процент генов, которыми мы делимся с братьями и сестрами? Исследование 2006 года обнаружило интригующие различия в аутосомных геномах братьев и сестер. Согласно этому исследованию, братья и сестры в среднем имеют 49,8 процента общих геномов, при этом диапазон колеблется от 37,4 до 61,7 процента.

Другие оценки более или менее подтверждают этот вывод, помещая показатель общей генетики между 40 и 60 процентами.

Семейные связи, более или менее

Речь идет не только о братьях и сестрах. Так, обширные базы данных генетических тестирований раскрывают еще больше неправды о наших генетических связях с семьей. Вы считали, что у вас 25 процентов ДНК с вашими бабушками и дедушками? Реальность рисует иную картину: фактическая доля может составлять от 17 до 34 процентов. А первые двоюродные братья и сестры? Забудьте о часто цитируемых 12,5 процентах; ваша общая ДНК может составлять от 4 до 23 процентов.

В итоге становится ясно, что в игре генетики всегда есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

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