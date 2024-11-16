Знайдено простий спосіб збільшити тривалість життя щонайменше на 5 років: що потрібно робити

Дослідники виявили, що люди, які наближаються до середнього віку, можуть значно збільшити тривалість свого життя.

Тисячоліттями дослідники в усьому світі намагаються знайти те, що дасть змогу людям жити вічно або хоча б суттєво збільшити тривалість життя. Попри розвиток медицини та технологій, ми все ще не надто наблизилися до вічного життя, проте вчені знайшли ефективний спосіб збільшити його тривалість щонайменше на 5 років, пише Futurism.

Нове дослідження, проведене американськими вченими та опубліковане в журналі British Journal of Sports Medicine, виявило, що дорослі, старші за 40 років, можуть продовжити своє життя на 5 років, якщо займатимуться спортом стільки ж, скільки й 25% населення.

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Під час дослідження вчені створили прогностичну модель для оцінки переваг фізичної активності для тривалості життя. Результати дослідників тричі підтвердили загальноприйняту думку про те, що регулярні фізичні вправи є ключем до здорового старіння.

Водночас автори дослідження зазначають, що їх вразила ступінь ефекту, який спорт справляє на тривалість життя. Вчені виявили, що фізична активність забезпечує значно більшу користь для здоров'я, ніж вважалося раніше. Команда також зазначає, що у своїй новій роботі використовувала більш точні засоби вимірювання користі фізично вправ для здоров'я людини.

Для створення прогностичної моделі вчені витягли дані трекера активності з національного обстеження здоров'я людей, старших за 40 років. Результати вказують на те, що для продовження життя необхідно щодня рухатися щонайменше 160 хвилин на день зі швидкістю близько 4,8 кілометра на годину.

Результати дослідження вказують, що цей простий спосіб насправді може збільшити тривалість життя з 78,6 до 84 років — на шість років більше, ніж нинішня середня тривалість життя в США. Тим часом якби найменш активний квартиль американців ходив майже на дві години на день більше в тому ж темпі, їхній очікуваний час життя збільшився б на 11 років.

Автори дослідження зазначають, що їхня робота є обсерваційним дослідженням, а значить, що встановити причинно-наслідковий зв'язок просто неможливо. Проте заняття спортом не зашкодять, якщо медики не радять вам обмежувати свою активність.

Дослідники також зазначають, що фізична активність не обов'язково має бути представлена виключно у вигляді ходьби годинами, насправді ходьбу також можна замінити короткими інтенсивними тренуваннями.

При цьому існує безліч перешкод, які заважають людям займатися бажаними вправами, що визнають дослідники. У масштабах усього суспільства рішення може не обов'язково означати залучення людей до спортзалу. Вчені вважають, що зміна інфраструктури міст, яка б заохочувала активний спорт, також могла б мати позитивний вплив на збільшення життя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як довго насправді можуть жити люди.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.