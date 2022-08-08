Кислород был на Земле еще до начала фотосинтеза: ученые нашли скрытый источник

Новое исследование предполагает, что этот источник кислорода мог повлиять на развитие жизни на планете еще до появления фотосинтеза.

Ученые обнаружили механизм, с помощью которого может быть создана перекись водорода в земной коре во время геологических процессов. Хотя это химическое соединение в высоких концентрациях может быть опасным для жизненных форм, оно могло стать источником кислорода для древних микробов, сообщает SciTechDaily.

Ученые считают, что обнаруженный ими глубоко в коре Земли источник кислорода мог повлиять на эволюцию жизни в ранней истории Земли и, возможно, даже на возникновение самой жизни на горячей планете еще до появления фотосинтеза.

В тектонически активных регионах Земли движение коры не только способствует появлению землетрясений, но и наполняет недра планеты трещинами и разломами. Горные породы в этих местах подвергаются деформации, и вода может вступать в реакцию с поврежденными горными породами.

Ученые смоделировали подобный геологический процесс в лабораторных условиях. Для этого они взяли гранит, базальт и перидотит. Это горные породы, которые должны были быть в составе земной коры в начале ее истории. Исследователи раздробили эти породы и добавляли в них воду при разных температурах в бескислородной среде.

По словам Джордана Стоуна из Университета Ньюкасла, Великобритания, результаты экспериментов показали, что при температурах, которые близки к температуре кипения воды, а это 100 градусов Цельсия, появляется большое количество перекиси водорода, из которого может появиться кислород.

[ + – ] По словам Джордана Стоуна из Университета Ньюкасла, Великобритания, результаты экспериментов показали, что при температурах, которые близки к температуре кипения воды, а это 100 градусов Цельсия, появляется большое количество перекиси водорода, из которого может появится кислород Фото: SciTechDaily

"Температура при которой появляется перекись водорода, из которой может появиться кислород, совпадает с температурами при которых живут самые термостойкие микробы на Земле – гипертермофилы. Они комфортно себя чувствуют при температуре выше 80 градусов Цельсия. Они же являются одними из самых древних микробов на Земле", — говорит Стоун.

По словам ученых, уже были теории, которые предполагали, что при отсутствии кислорода, в горных породах может появиться небольшое количество перекиси водорода. Но впервые удалось доказать, что, для того, чтобы образовалось большое количество этого соединения нужны высокие температуры.

"Вода, разрушенные горные породы и высокая температура – все эти факторы были на ранней Земле до возникновения фотосинтеза. А значит химические реакции могли создать кислород, который повлиял на развитие ранней микробной жизни на планете", — говорит Джон Теллинг из Университета Ньюкасла.

Фокус уже писал о том, что недавнее исследование предполагает, что жизнь на Земле появилась намного раньше, чем считается. В частности, ученые утверждают, что жизненные формы образовались на Земле уже через 300 млн лет после формирования планеты 4,5 млрд лет назад.

Также Фокус писал о том, что важную роль в эволюции жизни на планете сыграло внутреннее ядро Земли. Если бы не оно, то вообще неизвестно была бы сама жизнь на Земле сейчас.