Життя на Землі з'явилося "невдовзі" після утворення планети

Учені вважають, що життя існувало на Землі раніше, ніж вважалося, і це збільшує шанси на життя на інших планетах.

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За словами дослідників із Університетського коледжу Лондона, вони виявили докази того, що мікроби жили поблизу гідротермальних джерел на поверхні Землі лише через 300 млн років після утворення планети. Якщо їхні дані підтвердяться, це означає, що умови, необхідні для виникнення життя, відносно прості, повідомляє The Guardian.

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"Якщо життя може виникнути досить швидко за існуючих необхідних умов, це означає, що є висока ймовірність того, що життя існує й на інших планетах", — говорить Домінік Папіно з Університетського коледжу Лондона.

Мікрофосилії та ознаки першого мікробного життя

Ще у 2017 році вчені виявили мікрофосилії (залишки стародавніх рослин або живих організмів, розмір яких часто не перевищує 1 мм) в осадових породах, багатих на залізо, в Канаді. Тоді вчені припустили, що нитки, виступи та трубки з гематиту (мінерал, що складається з оксиду заліза) могли створити стародавні бактерії, які жили поруч із гідротермальними джерелами. Вони отримували енергію життя, використовуючи хімічні реакції з урахуванням заліза.

У результаті аналізу вчені дійшли висновку, що виявленим мікрофосиліям не менше 3,75 млрд років, а можливо вони навіть за віком такі самі, як і вулканічні породи, у яких їх знайшли — 4,28 млрд років.

До цього найстаріші знайдені мікрофоссилії мали вік від 3,46 млрд до 3,7 млрд років. Це означає, що виявлені вченими зразки можуть бути найстарішим доказом життя на Землі.

Нове дослідження та нові докази

Новий аналіз, який нещодавно провели вчені, показав наявність більшої та складнішої структури. Це було стебло з паралельними гілками на одному боці довжиною майже 1 см. Також поруч із нитками та трубками з гематиту вчені виявили ще сотні інших структур різної форми.

[ + – ] Ще у 2017 році вчені виявили мікрофосилії в осадових породах, багатих на залізо, в Канаді. Тоді вчені припустили, що нитки, виступи та трубки з гематиту (мінерал, що складається з оксиду заліза) могли створити стародавні бактерії, які жили поруч із гідротермальними джерелами Фото: The Guardian

"Дивно, але ці структури, хоч і трохи більші й ширші, дуже схожі на нитки, які створюють сучасні бактерії Mariprofundus ferrooxydans, які живуть у багатому на залізо середовищі, зокрема в гідротермальних джерелах", — говорить Папіно.

За словами вченого, ці стародавні сруктури створило мікробне співтовариство, яке зі зростанням створювало дедалі складніші гематитові нитки. Вчені також виявили в породі мінералізовані хімічні побічні продукти, які вказують на давніх мікробів, які жили за рахунок заліза та сірки.

Вік мікробів — понад 4 млрд років

"Наші дані говорять про те, що мікробне життя могло існувати на Землі лише через 300 млн років після утворення планети", — говорить Папіно.

Учений вважає, що вік цих мікробів такий самий, як і вік вулканічних порід, у яких їх знайшли — 4,28 млрд років.

"Я вважаю, що всі дані в сукупності говорять про те, що для появи життя на планеті потрібно не так і багато часу. Вже через три сотні мільйонів років у гідротермальних джерелах зародилося мікробне життя. І ці мікроби харчувалися залізом та сіркою", — каже Папіно.

А може, це не стародавні мікроби?

Не всі вчені вважають, що виявлені структури мають біологічне походження. Наприклад, Френсіс Весталл із Французького національного центру наукових досліджень вважає, що ці структури могли з'явитися під дією високої температури та тиску в породі. Але сірка, виявлена вченими, може мати біологічне походження.

"Потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити, що мої колеги виявили справді ознаки найдавнішого мікробного життя на Землі", — каже Весталл.

Фокус уже писав, що вчені знайшли важливий інгредієнт розвитку життя на Землі. Крім кисню, був ще один елемент, який зіграв свою роль у еволюційних подіях.

Нагадуємо, що вченим вдалося створити РНК, яка еволюціонує як така. Так могло з'явитися життя Землі.

Фокус також писав про те, що вчені з'ясували, на яких планетах можуть бути умови для того, щоб там з'явилося життя. Причому на деяких планетах ці умови навіть кращі, ніж на Землі.