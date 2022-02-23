Умови кращі, ніж Землі. Названий тип планет, де життя перебуває в більшій безпеці

Дослідники з'ясували, чи можуть кам'янисті побратими нашої планети, які мають набагато більший розмір, мати магнітне поле та бути потенційно заселеними.

Найпоширенішими екзопланетами, які виявили астрономи, є ті, що мають розмір більший за Землю і менший за Нептун. Ці так звані "супер-Землі" можуть бути такими ж кам'янистими, з атмосферою та водою, як і наша Земля. Але вони також можуть бути "міні-Нептунами" з температурою й тиском, які не сприяють розвитку життя. У новому дослідженні вчені вирішили дізнатися, чи подібні планети мають магнітне поле, яке може захистити потенційне життя від шкідливого впливу зіркового випромінювання, повідомляє Forbes.

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Річард Краус та його колеги з Каліфорнійського університету вирішили скористатися найпотужнішим лазером на планеті, щоб дізнатися більше про "супер-землі".

[ + – ] Планета Kepler-62f — екзопланета-"супер-земля", яка обертається в населеній зоні навколо зірки Kepler-62. Вона розташована приблизно за 1200 світлових років від Землі в сузір'ї Ліри. Фото: Forbes

Якщо "міні-нептуни", швидше за все, точно безлюдні, то чи можуть бути потенційно заселеними кам'янисті величезні планети? Щоб відповісти на це питання, Крас та його колеги розпочали з того, що поки що єдина відома кам'яниста планета, на якій є життя, – це Земля. Вона має магнітне поле, яке захищає живе на планеті від небезпечного сонячного випромінювання. Але чи мають кам'янисті "супер-Землі" таке ж магнітне поле та захисну магнітосферу для існування потенційного життя?

[ + – ] Найпоширенішими екзопланетами, які виявили астрономи, є ті, які мають розмір більший за Землю і менший за Нептун. Фото: wikipedia

В результаті дослідження вчені дійшли висновку, що подібні планети мають таку магнітосферу, і вона навіть довговічніша, ніж земна.

На Землі магнітосферу створює конвективний рух розплавленого заліза у зовнішньому ядрі. Температура, коли залізо плавиться під високим тиском, багато чому визначає обсяг і природу магнітосфери.

Застосувавши потужний лазер, вчені створили необхідну кількість тепла, яка, як вважається, присутня в ядрах кам'янистих "супер-земель". І таким чином визначили температуру і тиск, за яких може плавиться залізо в надрах далеких планет. Швидше за все, тиск у ядрі щонайменше втричі вищий, ніж у Землі.

В результаті дослідження вчені дійшли висновку, що рідкометалеве ядро та захисна магнітосфера найдовше зберігається на екзопланетах земного типу, маса яких приблизно в 4-6 разів перевищує масу Землі.

[ + – ] Знайдені астрономами "супер-Землі" порівняно із Землею Фото: Forbes

За словами Крауса, це означає, що магнітосфери на "супер-землях" не тільки існують, а й те, що на цих планетах вони "живуть" довше, ніж на кам'янистих планетах розміром із Землю.

Якщо говорити про те, що магнітосфера необхідна для захисту життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо, то на цих планетах магнітосфера може краще захищати життя, кажуть вчені.

Вчені вважають, що, швидше за все, більшість "супер-земель" є "міні-нептунами", ніж кам'янистими планетами з атмосферою схожою на нашу. Проте новий космічний телескоп імені Джеймса Вебба, можливо, зможе внести ясність у це питання і, знайшовши кам'янисту планету більших розмірів, ніж Земля, зможе виявити там життя, кажуть вчені.

Фокус вже писав про те, як телескоп Вебба зможе знайти інопланетну цивілізацію. Для цього потрібно буде виявити техносигнатури в атмосферах далеких планет, які будуть говорити про наявність розвиненого позаземного життя.

Нагадуємо, що на далекому газовому гіганті астрономи виявили металеві хмари та дощі з дорогоцінного каміння.