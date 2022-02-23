По брудній атмосфері: як телескоп Вебба зможе знайти інопланетну цивілізацію

Якщо на далеких планетах є розумне життя, то місцева цивілізація швидше за все також забруднює атмосферу свого світу, як і ми. І телескоп може виявити ці ознаки забруднення.

Учені з Корнелльського університету США вважають, що космічний телескоп Вебба зможе виявити ознаки існування позаземних цивілізацій на інших планетах. Індустріально розвинена цивілізація, яка схожа на нашу, швидше за все, також наповнює атмосферу своєї планети хімічними речовинами, що виділяються в результаті їхньої промислової діяльності. Тому телескоп Вебба зможе виявити такі техносигнатури, що свідчать про забруднення атмосфер далеких планет, що може говорити про наявність там розумного життя, повідомляє SciTechDaily.

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Наразі космічний телескоп Вебба ще тільки налаштовує свої прилади і займається вирівнюванням усіх 18 сегментів свого головного дзеркала, щоб уже влітку "подивитися" на далекі галактики, зірки та планети, що обертаються навколо них. Одним з важливих складників майбутньої наукової роботи телескопа буде вивчення далеких екзопланет, які він зможе сфотографувати безпосередньо, та пошук ознак життя на цих планетах.

Учені вважають, що на таких планетах можна знайти рослинність, яка використовує фотосинтез для отримання енергії. Ці рослини можна побачити саме в інфрачервоному діапазоні, оскільки хлорофіл поглинає видиме світло. Подібним чином телескоп Вебба зможе виявити ознаки мікробного життя.

[ + – ] Космічний телескоп імені Джеймса Вебба Фото: ISS

Як космічний телескоп Вебба зможе знайти розумне життя?

Але вчені з Корнелльського університету під керівництвом Джейкоба Хак-Місри пішли далі і припустили у своєму новому дослідженні, що космічна обсерваторія також може знайти ознаки розумного життя на далеких планетах.

Учені вважають, що якщо десь існує цивілізація схожа на нашу за рівнем розвитку, вона швидше за все внаслідок своєї діяльності також забруднила атмосферу своєї планети різними хімічними сполуками. Отже, телескоп Вебба зможе побачити ознаки такого забруднення, що свідчить про наявність там розумного життя.

"Ми приділили особливу увагу хлорфторвуглецям (ХФВ), які на Землі виробляються як холодоагенти та очисники. Ще в 80-х роках їх виробництво заборонили через те, що вони сприяли виснаженню озонового шару. Але їхні сліди надовго залишаються в атмосфері. Якщо подібні з'єднання можна буде виявити десь у галактиці, то це говоритиме про те, що там існує розвинена цивілізація, яка досягла такого ж індустріального рівня, як і ми", — каже Хак-Місра.

[ + – ] На планеті TRAPPIST-1e може бути розумне життя. Ілюстрація Фото: ISS

Потрібно шукати життя планети біля "правильних" зірок

Але, за словами вчених, можливості виявити такі техносигнатури на інших планетах телескоп Вебба обмежуються рівнем яскравості зірки. Якщо планета обертається навколо яскравої зірки, то телескоп не зможе побачити подібні сигнали в атмосфері інших планет.

"Краще шукати хімічні забруднювачі на планетах, що обертаються навколо зірок спектрального класу M. Це тьмяні червоні карлики", — каже Хак-Місра.

Такою найближчою до нас зіркою є TRAPPIST-1. Цей червоний карлик розташований на відстані 40 світлових років від нас і навколо нього обертаються кілька планет розміром із Землю. І всі вони в зоні житла, тобто там, де потенційно може з'явитися життя.

"Але поруч із такими зірками не завжди може з'явитися життя на планеті. Адже коли такі зірки молоді, у них висока активність та потужні сонячні спалахи з величезним викидом плазми в космос можуть знищити все живе на планеті. Але з іншого боку, з віком ці зірки стають "спокійнішими". Отже, немає нічого неможливого", — кажуть учені.

У будь-якому разі, телескоп Вебба наблизить людство до можливого відкриття позаземного життя і навіть позаземного розуму, резюмують автори дослідження.

Фокус уже писав про те, що космічний телескоп імені Джеймса Вебба дозволить розглянути міжзоряні об'єкти. Таким чином, у вчених з'явиться шанс побачити ті об'єкти, які прилітають у Сонячну систему з глибокого космосу.