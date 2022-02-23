По грязной атмосфере: как телескоп Уэбба сможет отыскать инопланетную цивилизацию

Если на далеких планетах есть разумная жизнь, то местная цивилизация скорее всего, также загрязняет атмосферу своего мира, как и мы. И телескоп сможет обнаружить эти признаки загрязнения.

Ученые из Корнеллского университета, США, считают, что космический телескоп Уэбба сможет обнаружить признаки существования внеземных цивилизаций на других планетах. Индустриально развитая цивилизация, которая похожа на нашу, скорее всего также наполняет атмосферу своей планеты химическими веществами, которые выделяются в результате их промышленной деятельности. Поэтому телескоп Уэбба сможет обнаружить такие техносигнатуры, свидетельствующие о загрязнении атмосфер далеких планет, что в свою очередь может говорить о наличии там разумной жизни, сообщает SciTechDaily.

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На данный момент космический телескоп Уэбба еще только настраивает свои приборы и занимается выравниванием всех 18 сегментов своего главного зеркала, чтобы уже летом "посмотреть" на далекие галактики, звезды и планеты, которые вокруг них вращаются. Одной из важных составляющих будущей научной работы телескопа будет изучение далеких эксзопланет, которые он сможет сфотографировать напрямую, и поиск признаков жизни на этих планетах.

Ученые считают, что на таких планетах можно обнаружить растительность, которая использует фотосинтез для получения энергии. Эти растения можно увидеть именно в инфракрасном диапазоне, поскольку хлорофилл поглощает видимый свет. Похожим образом телескоп Уэбба сможет обнаружить и признаки микробной жизни.

[ + – ] Космический телескоп имени Джеймса Уэбба Фото: NASA

Как космический телескоп Уэбба сможет найти разумную жизнь?

Но ученые из Корнеллского университета под руководством Джейкоба Хак-Мисры пошли дальше и предположили в своем новом исследовании, что космическая обсерватория также сможет найти признаки разумной жизни на далеких планетах.

Ученые считают, что, если где-то существует цивилизация похожа на нашу по уровню развития, она скорее всего в результате своей деятельности также загрязнила атмосферу своей планеты разными химическими соединениями. А значит телескоп Уэбба сможет увидеть признаки такого загрязнения, что будет свидетельствовать о наличии там разумной жизни.

"Мы уделили особое внимание хлорфторуглеродам (ХФУ), которые на Земле производятся в качестве хладагентов и очистителей. Еще в 80-х годах их производство запретили из-за того, что они способствовали истощению озонового слоя. Но их следы надолго остаются в атмосфере. Если подобные соединения можно будет обнаружить где-то в галактике, то это будет говорить о том, что там существует развитая цивилизация, которая достигла такого же индустриального уровня, как и мы", — говорит Хак-Мисра.

[ + – ] На планете TRAPPIST-1e может быть разумная жизнь. Иллюстрация Фото: NASA

Нужно искать жизнь планетах возле "правильных" звезд

Но, по словам ученых, возможности обнаружить такие техносигнатуры на других планетах телескопом Уэбба ограничиваются уровнем яркости звезды. Если планета вращается вокруг очень яркой звезды, то телескоп не сможет увидеть подобные сигналы в атмосфере других планет.

"Лучше искать химические загрязнители на планетах, которые вращаются вокруг звезд спектрального класса M. Это тусклые красные карлики", — говорит Хак-Мисра.

Такой ближайшей к нам звездой является TRAPPIST-1. Этот красный карлик находится на расстоянии в 40 световых лет от нас и вокруг него вращаются несколько планет размером с Землю. И все они находятся в зоне обитаемости, то есть там, где потенциально может появится жизнь.

"Но рядом с такими звездами не всегда может появится жизнь на планете. Ведь когда такие звезды молоды, у них высокая активность и мощные солнечные вспышки с огромным выбросом плазмы в космос могут уничтожить все живое на планете. Но с другой стороны, с возрастом эти звезды становятся "спокойнее". Так что нет ничего невозможного", — говорят ученые.

В любом случае, телескоп Уэбба приблизит человечество к возможному открытию внеземной жизни и даже внеземного разума, резюмируют авторы исследования.

Фокус уже писал о том, что космический телескопа имени Джеймса Уэбба позволит рассмотреть межзвездные объекты. Таким образом у ученых появится шанс увидеть те объекты, которые прилетают в Солнечную систему из глубокого космоса.