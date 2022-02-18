Нашел путеводную звезду. Телескоп Уэбба проверил работу еще одного важного прибора

Инженерам удалось испытать систему точного наведения телескопа, которая является одним из важнейших приборов обсерватории.

Ключевой прибор — система точного наведения телескопа – работает в штатном режиме. Это одна из важнейших систем космического телескопа Уэбба. Благодаря ей обсерватория может зафиксировать свое положение направляя главное зеркало в том направлении, куда укажут с Земли, сообщает Space.

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Для того, чтобы проверить работоспособность прибора точного наведения телескопа, инженеры направили Уэбба "посмотреть" на опорную звезду и прибор успешно зафиксировал положение обсерватории. В таком случае выбирается любая звезда, лишь бы ее правильно "увидел" телескоп. Таким образом инженеры проверяют, как прибор точного наведения исполняет полученные команды.

В Канадском космическом агентстве, которое является соразработчиком систем телескопа Уэбба, говорят, что прибор точного наведения также используют и для помощи в выравнивании 18 сегментов главного зеркала.

Этот месяц для космического телескопа Уэбба является знаковым. Сначала в NASA сообщили, что Уэбб впервые увидел первые фотоны звездного света с помощью прибора NIRCam. А потом, телескоп сделал изображение одной звезды, которая выглядит в виде 18 светлых точек. Просто свет звезды отразился от всех сегментов главного зеркала.

[ + – ] Во время предыдущей настройки, камера NIRCam сделала селфи главного зеркала телескопа Уэбба Фото: NASA

По словам представителей Канадского космического агентства, в ближайшие недели именно с помощью прибора точного наведения, телескоп сможет сложить воедино эти разные изображения звезды в одно целое. Также пройдет настройка других оптических элементов космической обсерватории, в частности камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam.

Прибор точного наведения Уэбба измеряет точное положение опорной звезды и направляет команды в систему регулирования движением телескопа. Таким образом, прибор точного наведения не дает телескопу отклониться от правильной цели, говорят в NASA.

"Теперь процесс выравнивания зеркал телескопа будет происходить под управлением прибора точного наведения, а изображения NIRCam будут давать диагностическую информацию для настройки зеркал", — говорят в космическом агентстве.

До того, как Уэбб начнет свою полноценную работу пройдет еще несколько месяцев. Поэтому первых научных данных не стоит ждать раньше лета.

Одной из причин этого являются недостаточно охлажденные приборы, которые продолжают остывать до нужной очень низкой температуры, после месячного путешествия в космосе. Для того, чтобы приборы Уэбба нормально функционировали, они должны остыть до -233 градуса по Цельсию.